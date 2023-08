Ceará visita o Vitória com a missão de vencer para seguir colado no G4 da Série B

Bola rola às 18 horas deste domingo, 13, no Barradão, em Salvador (BA). Em caso de triunfo e uma combinação de resultados, o Vovô pode finalizar a 23ª rodada a dois pontos do G4

Em confronto direto pelo G4, o Ceará visita o Vitória neste domingo, 13, às 18 horas, no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer como visitante sob o comando de Guto Ferreira, o Vovô entrará em campo com a difícil missão de encerrar esse jejum para se manter próximo da zona de acesso — no melhor dos cenários, o Alvinegro pode ficar a dois pontos de distância do quarto colocado.

Nono na tabela de classificação, o Ceará chega com a confiança elevada após a importante vitória sobre o ABC no último domingo. Aliado ao triunfo cearense, as boas combinações de resultados paralelos fizeram com que o Vovô finalizasse a rodada com cinco pontos de diferença para o G4, situação que trouxe novas perspectivas para a equipe no torneio.

O Vitória, apesar da derrota para o Londrina fora de casa, segue firme no G4. O time baiano, atual vice-líder com 41 pontos, tem protagonizado uma campanha sólida atuando como mandante na competição. O Rubro-Negro, entre todos os times da Segundona, figura com o segundo melhor desempenho dentro de seus domínios, com oito vitórias e duas derrotas em 10 jogos, o que representa 80% de aproveitamento.

“Eu acho que a cada jogo nós temos que procurar diminuir essa pontuação. A competição não está definida ainda e a gente sabe que a cada jogo que passa no segundo turno é realmente uma final. Começamos esse segundo turno largando um pouco atrás. A cada jogo precisamos diminuir essa pontuação. Não vai ser rápido, sabemos disso, os times do G4 estão fazendo a parte deles. É jogo a jogo”, disse Jean Carlos em entrevista pré-jogo.

Nesta temporada, os rivais nordestinos já se enfrentaram em duas ocasiões e em ambas o Vitória levou a melhor. O primeiro embate aconteceu na fase de grupos da Copa do Nordeste, enquanto o segundo ocorreu na Série B. Apesar disso, o retrospecto recente aponta um domínio alvinegro no confronto, já que entre 2018 e 2021 o Vovô acumulou sete partidas invictas diante do Leão baiano.