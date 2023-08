Almejando o acesso, Jean Carlos fala sobre dedicação do elenco e sentimento do torcedor

Embora o Ceará protagonize uma campanha irregular na Série B, Jean Carlos destacou, em entrevista coletiva, que não falta vontade e comprometimento ao elenco. Em sua fala, o meia ressaltou que os jogadores entendem que o futebol mexe com o sentimento de muitas pessoas e ressaltou que a vontade deles é de sempre vencer.

+ Jean Carlos fala sobre busca do Ceará pelo G4 e diz que Série B "não está definida"



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A confiança, com vitória, vem muito mais fácil. A gente sabe que o Ceará tem uma torcida gigante que quer o time na Série A. Entendemos isso, sabemos que mexemos com o sentimento de muitas pessoas quando entramos em campo. Vamos sempre querer vencer. Quando está vencendo, você faz bons jogos, a torcida te empurra e isso vai dando confiança. O jogador, no dia a dia, é feito de confiança. Jogador sem confiança é complicado, às vezes você pode querer tentar algo, mas não tenta”, contou.

Jean Carlos reconheceu que existem alguns detalhes no time do Vovô que precisam ser ajustados, mas que em nenhum momento faltou vontade ou comprometimento do plantel em relação aos trabalhos do dia a dia. A projeção do meia é que o Alvinegro cresça, cada vez mais, até o fim do campeonato.

“O que eu vejo no nosso grupo, é um grupo muito comprometido no dia a dia de trabalho, nos jogos. A vontade não falta. Alguns detalhes às vezes nos fazem perder o jogo. São coisas que temos que consertar e estamos fazendo isso. Como disse, é jogo a jogo, as vitórias vão vindo e, consequentemente, isso dá confiança. Precisamos consertar muitas coisas e estamos fazendo isso no dia a dia. Temos muito a crescer ainda e sem dúvida vamos crescer nesse final da competição”, disse.