Oponente do Ceará, Vitória é o segundo melhor mandante da Série B

Em contraponto, o Vovô não vive grande fase fora de casa sob o comando de Guto Ferreira e ainda não venceu nenhum jogo como visitante com o treinador

Próximo rival do Ceará na Série B, o Vitória tem protagonizado uma campanha sólida atuando como mandante na competição. O Rubro-Negro, entre todos os times da Segundona, figura com o segundo melhor desempenho dentro de casa, com oito vitórias e duas derrotas em 10 jogos, o que representa 80% de aproveitamento.

Jogando no Barradão, o Vitória acumula quatro triunfos consecutivos. A última derrota aconteceu há quase dois meses, para o Criciúma. Além da equipe catarinense, o Atlético-GO foi o outro clube que também conseguiu o feito de vencer os baianos em Salvador — resultado este que aconteceu na sexta rodada.

O Ceará, embora tenha tido um recorte no torneio em que era um dos visitantes mais fortes, perdeu força fora de casa desde a chegada do treinador Guto Ferreira. Com o comandante, o Vovô elevou o aproveitamento na Arena Castelão, mas ainda não conseguiu nenhum triunfo longe de seus domínios. Em quatro jogos nesta condição, foram dois empates e duas derrotas - 16,6% de rendimento.

Vovô e Leão se enfrentam no domingo, 13, às 18 horas. O confronto pode representar um importante passo para o Alvinegro na busca pelo acesso, já que em caso de triunfo e uma combinação de outros resultados, o clube cearense pode terminar a rodada com apenas dois pontos de diferença para o G4.