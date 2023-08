Barletta cita funções que pode desempenhar no Ceará e se diz apto para estrear

Chrystian Barletta foi apresentado oficialmente pelo Ceará nesta terça-feira, 8 Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Apresentado oficialmente pelo Ceará nesta terça-feira, 8, o atacante Chrystian Barletta está à disposição de Guto Ferreira e pode ser relacionado para o duelo diante do Vitória, no domingo, 13, no Estádio Barradão, em Salvador (BA). Durante a coletiva de apresentação, Barletta comentou a negociação com o Ceará, citando a postura do presidente João Paulo Silva, que demonstrou cuidado e preocupação com a alocação do atleta na capital cearense, devido ao nascimento do filho. "Foi uma contratação que, desde o começo, nas minhas conversas com o presidente, foi de muita parceria, porque tinha essa questão da minha família, que eu prezo bastante, de mudança, agora que eu meu filho nasceu, prezei muito por isso, que eu teria que estar perto para acompanhar e ele foi super tranquilo, disse que era prioridade. Esse foi um dos motivos para ter aceitado vir para cá", iniciou. Além disso, o camisa 30 explicou a escolha pelo Alvinegro de Porangabuçu, fazendo uma análise da curta passagem pelo Corinthians. "Claro que quando a gente faz um contrato longo, pensamos em estabilidade. Queria ficar bastante tempo por lá (no Corinthians), seguir minha carreira, ir para fora (do país), mas as coisas de Deus são maiores. Acho que não aconteceu lá por algum motivo, quem sabe para vir para cá […] Foi uma questão de escolha, de opção de treinador, trocou muito de treinador, não consegui ganhar uma sequência. E em clube grande é assim, ou você vai e rende ou fica para escanteio. Não tiveram tanta paciência. Nos jogos que eu fiz, nos primeiros, não entrei bem, mas depois senti uma evolução em mim, mas não tive mais oportunidades", citou. "A decisão de vir para cá, foi também por causa disso, tenho que estar jogando, performando, no mercado, não dá para ficar parado por muito tempo. Isso aqui, como qualquer outro, é trabalho. Se você não está trabalhando, performando… quem não é visto, não é lembrado. Vim para ter uma oportunidade de jogar, Guto me ligou, fiquei muito feliz. O que aconteceu lá foi que eu não tive tanta oportunidade, Luxemburgo não quis me usar e foi um acordo de vir para cá, para me sentir melhor", justificou.

Barletta ainda explicou quais funções pode desempenhar no setor ofensivo do Ceará, deixando claro a preferência pelo lado direito do campo, faixa ocupada por Erick. Durante a coletiva, o camisa 30 ainda comentou sobre a possibilidade de atuar junto do atleta. “Ali na frente, eu já fiz várias funções. A que eu mais desempenhei na minha carreira, foi como ponta-direita. Já fiz jogos como meio-campista, como 2° atacante, mas é mais pelo lado direito que eu me sinto melhor, que fiz minhas melhores partidas. No meio ou na ponta-direita, é onde me sinto melhor. Tudo isso vai da opção do técnico, também já joguei de ponta-esquerda. Ele (Guto Ferreira) pode conversar, falar para mim onde achar melhor. Como sempre falo, as minhas melhores jogadas, os meus melhores jogos foram pela direita”, disse. “Dá para jogar, sim, sem problemas. Ele é um grande jogador. Vi que ele foi e é muito importante para o Ceará. É uma dor de cabeça boa para o Guto. É melhor ter dois numa posição, do que não ter ninguém. A gente pode atuar junto, pode jogar um e vice-versa. É bem tranquilo, uma disputa sadia e não atrapalha em nada”, pontuou.