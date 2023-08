Ceará terá desfalque de Chay contra Vitória; veja prováveis substitutos

Duelo acontece no domingo, 13, no Estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 23ª rodada da Série B

O meio-campista Chay cumprirá suspensão automática e desfalcará o Ceará diante do Vitória, neste domingo, 13, no Estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a ausência do camisa 14, Guto Ferreira deve escalar Jean Carlos na posição. O treinador ainda tem Guilherme Castilho e Pedro Lucas à disposição.

Diante do Leão, o Ceará ainda contará com o retorno do zagueiro Luiz Otávio. O atacante Chrystian Barletta será relacionado pela 1ª vez.

Para a partida, Guto Ferreira deve escalar o Ceará com: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves (Warley), Luiz Otávio (Sidnei), David Ricardo e Paulo Victor; Breno, Zé Ricardo e Jean Carlos; Erick, Saulo Mineiro e Bissoli.