Sem atletas suspensos, Vitória pode ter desfalques apenas por lesão contra o Ceará

Quatro jogadores do clube baiano fazem tratamento no departamento médico e podem desfalcar a equipe contra o Vovô, no próximo domingo, pela Série B

O Vitória tem algumas dúvidas para o duelo diante do Ceará, marcado para o próximo domingo, 13, às 18 horas, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro, no Barradão. Quatro atletas estão fazendo tratamento no departamento médico e podem ser desfalques na equipe do técnico Léo Condé.

Um deles é o atacante Osvaldo, velho conhecido do futebol cearense. O atleta de 36 anos, que já marcou seis gols e sete assistências na atual temporada, está em processo final de recuperação de uma lesão na coxa. O mesmo acontece com o volante Rodrigo Andrade, que contundiu a panturrilha. Ainda existe a possibilidade da dupla entrar em campo contra o Vovô.

Por outro lado, os laterais Railan e Felipe Vieira devem ficar de fora da partida. O primeiro sofreu um trauma no joelho direito na derrota por 2 a 0 para o Londrina na última segunda-feira, 7, enquanto o segundo machucou a coxa contra a Chapecoense, no dia 24 de julho.

O centroavante Léo Gamalho retorna ao Rubro-negro após cumrprir suspensão automática na última rodada da Série B, pelo terceiro cartão amarelo. Iury Castilho, que foi o substituto contra o Londrina, deve retornar ao banco de reservas.