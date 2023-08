Jean Carlos fala sobre busca do Ceará pelo G4 e diz que Série B "não está definida"

Em entrevista coletiva, o meio-campista do Vovô destacou que a equipe tem que ir "jogo a jogo" para entrar no G4 no momento certo

Após a vitória sobre o ABC e ótimas combinações de resultados na última rodada, a perspectiva do Ceará em relação ao G4 melhorou. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 9, o meio-campista Jean Carlos comentou sobre o atual cenário e enfatizou que cada jogo no segundo turno é uma “final” para o Vovô.

“Eu acho que a cada jogo nós temos que procurar diminuir essa pontuação. A competição não está definida ainda e a gente sabe que a cada jogo que passa no segundo turno é realmente uma final. Começamos esse segundo turno largando um pouco atrás. A cada jogo precisamos diminuir essa pontuação. Não vai ser rápido, sabemos disso, os times do G4 estão fazendo a parte deles. É jogo a jogo”, disse.

O Alvinegro de Porangabuçu, em caso de triunfo sobre o Vitória no domingo e tropeços de rivais, pode encerrar a 23ª rodada com apenas dois pontos de diferença para o G4. Para Jean Carlos, é fundamental que o Vovô consiga uma boa sequência de resultados para ganhar confiança.

"A cada vitória que vamos tendo, ganhamos confiança para, no momento certo, entrarmos no G4. É o principal objetivo do clube e o nosso. Pensamos 100% nesse acesso, a competição está bem difícil, os clubes que largaram na frente estão com muitos pontos. Mas, como disse, são cinco pontos e a cada jogo temos que pensar em diminuir essa pontuação para estarmos no G4 no momento certo", concluiu.