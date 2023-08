Ceará e Vitória têm retrospecto equilibrado antes de duelo pela Série B; veja números

Adversários na 23ª rodada da Segundona, os times possuem um histórico de duelos equilibrado, mas com leve vantagem para a equipe baiana

O Ceará visita o Vitória neste domingo, 13, no Barradão, em mais um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Adversários na 23ª rodada da Segundona, os times possuem um retrospecto de duelos equilibrado, mas com leve vantagem para a equipe baiana.

Ao todo, Vovô e Leão da Barra se enfrentaram 40 vezes na história, sendo 13 triunfos alvinegros, 14 rubro-negros e outros 13 empates. Além disso, são 55 gols marcados pelos baianos e 54 pelos cearenses, de acordo com o site oGol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Histórico recente

Nos últimos dez duelos entre os times, o Ceará tem vantagem relevante: são seis triunfos contra três do Vitória, além de um empate. O time de Porangabuçu, inclusive, chegou a marca de sete partidas invictas diante do adversário baiano.



A série positiva, que durou de 2018 a 2021, foi encerrada nesta temporada após dois triunfos do Leão na Copa do Nordeste e na Série B.