CBF divulga áudios do VAR durante análise de gol anulado de Bissoli contra o Guarani

A CBF divulgou o áudio da análise do VAR no polêmico gol anulado de Guilherme Bissoli contra o Guarani em Campinas (SP), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No conteúdo liberado pela entidade, os árbitros da cabine apontam toque de mão no primeiro domínio do atacante, feito com o peito.

Na análise inicial, um dos árbitros diz, ao ver por um dos ângulos, que não enxerga toque de mão de Bissoli. “A bola não pega na mão dele, a bola pega no peito. Não pega. Aguarde, Dyorgines, checando possível mão, tá?”, diz.

A versão muda quando outra câmera surge. Nela, o VAR, comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga, pergunta ao AVAR, José Eduardo Calza - que é quem comandava as câmeras da análise - se ele acha que a bola pega na mão de Bissoli. O AVAR confirma a visão e diz: “eu acho que encostou”.

A partir disso, Carlos Eduardo muda sua percepção inicial e diz: “parece que ele dá um toquinho com a mão, né? Ele dá um toque e para a bola, né?”. Os dois árbitros comentam entre si que a jogada é “fina”. “Parece que ele toca…, deixa eu ver só aquele ponto de contato”, continua a dizer o comandante do VAR.

A discussão do lance seguiu por mais de um minuto, onde a cabine chegou a conclusão de que, de fato, o toque de mão havia acontecido e indicaram a anulação do gol ao árbitro de campo. Na análise, eles também citam que a bola muda de direção. “Ela muda de direção, ao invés de ela ir para frente, ela cai no corpo dele, ok? Ela cai, pega na mão dele e a bola cai no corpo dele, ok?”, diz Carlos Eduardo.