Ceará fica a cinco pontos do G4 após vitória e resultados favoráveis na rodada

A vitória do Ceará sobre o ABC no último domingo, aliado aos demais resultados dos adversários diretos pelo acesso na rodada, deixaram o Alvinegro de Porangabuçu em um cenário interessante vislumbrando o G4: apenas cinco pontos de diferença.

Embora o Vovô não tenha alavancado muitas posições na tabela — saiu de décimo para nono —, a margem para a zona de classificação à Série A diminuiu três pontos em relação ao início da rodada, quando a diferença era de oito. Times como Criciúma (5º), Guarani (6º) e Juventude (7º) foram derrotados em seus jogos, enquanto o Mirassol (8º) ficou no empate.

Restando 16 jogos, o Ceará ainda precisa de 10 vitórias e um empate para alcançar os 64 pontos, que é uma projeção segura, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, para conquistar o acesso. O próximo desafio do Alvinegro na Segundona será diante do Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). O duelo é um confronto direto pelo G4, já que o Rubro-Negro ocupa a parte de cima da tabela.

Antes do embate, porém, o treinador Guto Ferreira terá a semana livre de preparação, tempo importante para ajustes. Diante do Leão, inclusive, o comandante terá a oportunidade de melhorar o desempenho como visitante, pelo qual soma somente 16,6% desde que assumiu o Vovô.