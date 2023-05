Sob o comando de Barroca, Ceará conquistou 10 de 15 pontos disputados na Série B

Sob o comando de Barroca na Série B, a equipe do Porangabuçu somou três vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 66,66%

O técnico Eduardo Barroca, que chegou ao Ceará no mês de abril após demissão de Gustavo Morínigo, completou cinco partidas pelo Vovô na Série B no último domingo, quando a equipe derrotou o Criciúma-SC fora de casa, por 2 a 1. Caso derrote o Londrina nesta terça-feira, 24, às 19 horas, o clube cearense poderá se aproximar do G-4, que dá acesso à elite.

Sob o comando de Barroca na Série B, a equipe do Porangabuçu somou três vitórias, um empate e uma derrota, aproveitamento de 66,66%. O time conquistou dez dos 15 pontos em disputa. Foram seis gols anotados e quatro sofridos no período.

Além do desempenho na Segundona, o novo técnico comandou o Vovô na segunda partida da final da Copa do Nordeste, contra o Sport-PE. Após vitória no Castelão por 2 a 1, ainda com Morínigo, o Alvinegro foi derrotado no tempo normal pelo placar de 1 a 0, em Recife. Com triunfo por 4 a 2 nos pênaltis, a equipe cearense conquistou o tricampeonato regional.

Na segunda divisão, o treinador começou com vitória sobre o ABC-RN por 2 a 1. Depois, empatou sem gols com a Ponte Preta-SP e foi superado pelo Vitória-BA por 2 a 0. Uma das maiores críticas recebidas nesse recorte foi em relação à produção ofensiva, visto que nos três jogos citados o Ceará finalizou só oito vezes no gol e passou em branco no placar em duas ocasiões.

A recuperação veio nos duelos seguintes, com triunfos contra o Tombense-MG por 2 a 0 e contra o Criciúma por 2 a 1. Foram 13 chutes no gol nos dois embates, o que demonstrou outro ritmo nas finalizações. Diante dos rivais mineiros e catarinenses, Barroca escalou Jean Carlos pela esquerda, Chay pelo meio e Erick pela direita, com Nicolas à frente.

Em meio às mudanças na escalação titular, nas últimas duas vitórias os gols foram marcados por Nicolas e Erick, com um tento dos atletas em cada confronto. A forma de jogar é um fator que vem sendo alterado, com menos uso dos pontas e a escalação de um atacante mais móvel.

Apesar de não estar 100% encaixada, a equipe somou pontos importantes desde a chegada do técnico. Quando assumiu o Alvinegro, o time estava na lanterna da Segundona, com duas derrotas. Agora, o clube ocupa a 11ª colocação, com dez pontos.