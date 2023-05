Nicolas diz que Ceará "protagonista" na Série B pesou em acerto: "Melhor decisão"

Eu gosto muito de clubes com torcida e a torcida do Ceará é gigante. Não tem como um jogador não se motivar jogando por esse clube", disse Nicolas em entrevista ao programa Esportes do POVO

A condição do Ceará de "protagonista" na Série B do Campeonato Brasileiro foi um fator determinante para Nicolas trocar o Goiás pelo Vovô na temporada de 2023. Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o centroavante explicou a escolha de se transferir para o Alvinegro e celebrou o atual momento no clube.

"Foi uma decisão muito bem pensada, não foi fácil de ser tomada, mas ela tinha uma fator muito importante que pesava na decisão. Era o peso da camisa e o que o clube faria na competição. O Ceará é um protagonista na competição. Isso pesou demais. Tenho certeza que eu tomei a melhor decisão para minha carreira", comentou Nicolas.

Quando Nicolas decidiu sair do Goiás, ele era o artilheiro do time com oito gols em 22 jogos. Embora o Esmeraldino esteja na Série A, o atacante procurava um "algo a mais" na carreira e viu essa possibilidade no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Abordado quando estava no Vila Nova, Formiga, do Ceará, negou cometer pênalti para apostadores

Com vantagem em histórico, Ceará visita Londrina para subir na tabela da Série B

Ceará sobe seis posições na Série B após duas vitórias consecutivas

"Me sentia muito bem no último clube, estava fazendo meus gols, era titular, mas eu precisava de algo a mais. Essa escolha para mim foi muito assertiva. Espero contribuir da melhor maneira possível com meus gols. O Ceará tem tudo para fazer grande ano. Eu gosto de salientar que o Ceará é um clube de Série A. A torcida merece que o clube esteja na 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito de clubes com torcida e a torcida do Ceará é gigante. Não tem como um jogador não se motivar jogando por esse clube", afirmou.

Nos últimos dois jogos, Nicolas foi titular no ataque do Ceará e marcou dois gols. Até o momento, o atleta soma 356 minutos em campo e seis partidas disputados pelo Vovô na Série B.

Nicolas explica "flechada" em comemoração

De acordo com o jogador, a celebração teve início quando atuava pelo Paysandu-PA, em 2019. A inspiração foi o atacante Róbson, ídolo do Papão apelidado de Robgol. “Ele comemorava em alguns jogos dessa maneira, muito em relação a protestos de xenofobia, de preconceito, justamente à região do Norte”, disse.

Segundo ele, atletas do rival Remo foram vítimas de xenofobia jogando em outro estado e, ao fazer gol no jogo do Paysandu, Nicolas comemorou com a flechada, simulando um índio com arco e flecha. O atacante ressaltou sua admiração por Róbson e destacou sua identificação com a maneira de comemorar seus gols.

“Achei que nesse tipo de situação, mais pessoas precisam se pronunciar, se posicionar. Naquele momento eu me posicionei, me identifiquei com a comemoração e desde então tenho feito ela”, explicou, afirmando acreditar que combina com o gesto.