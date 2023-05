Ceará bate Criciúma fora de casa e engata segundo triunfo seguido na Série B

Com boa atuação, time treinado por Eduardo Barroca venceu o Tigre pelo placar de 2 a 1 jogando no estádio Heriberto Hülse

O Ceará conquistou mais uma vitória importante na Série B 2023 na tarde deste domingo, 21. Jogando no estádio Heriberto Hülse, o time alvinegro bateu o Criciúma por 2 a 1 em jogo da sétima rodada da competição nacional.

Com gols de Nicolas e Erick, o Vovô chega ao seu segundo triunfo consecutivo no certame. Anteriormente, havia vencido o Tombense-MG no último sábado, 13, por 2 a 0. Agora, com mais uma vitória, o time de Porangabuçu acumula dez pontos e sobe para a décima primeira posição da tabela de classificação.



O jogo

Diante de uma das equipes que figuram no G-4 da Série B, o Vovô iniciou a partida da melhor maneira possível. Logo aos dois minutos, em jogada ensaiada, o time abriu o placar com Nicolas. Na oportunidade, Jean Carlos cobrou falta e lançou a bola para Erick, que deu assistência para o camisa 9 balançar as redes.

Com vantagem no placar, o Ceará optou por ter uma postura conservadora. Já o Criciúma, atuando dentro dos seus domínios, iniciou a busca pelo gol de empate. Para isso, a equipe catarinense contava com a criação de jogadas pelo meio, principalmente com Marquinhos Gabriel, um dos destaques do Tigre.

Aos 19, ele até conseguiu uma troca de passes com Felipe Vizeu e finalizou, mas a bola explodiu na defesa alvinegra. Depois, o Vovô tentou responder em contra-ataque, mas sem sucesso.

Dez minutos depois, a insistência do Criciúma resultou em penalidade. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o lateral Marcelo Hermes, que arriscou. Na finalização, a bola explodiu no braço de Erick e o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. Na cobrança, Marquinhos Gabriel converteu e empatou a partida.

Após ver a partida ser igualada, o Ceará respondeu à altura aos 43 minutos. Em boa jogada construída desde a defesa, o volante Willian Maranhão finalizou forte para a defesa do goleiro Gustavo. Porém, o arqueiro deu rebote, Erick, bem posicionado, bateu no canto e abriu vantagem no placar novamente. Depois, as equipes seguiram trocando passes até o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Criciúma, por estar perdendo dentro de casa, retornou com duas alterações: João Carlos e Crystopher entraram para as saídas de Tiago Marques e Miqueias, respectivamente. As substituições deram resultado e o Tigre aumentou seu ímpeto ofensivo. Porém, o Vovô também se mostrou um time perigoso.

Com boa atuação, Erick finalizou bem aos nove minutos, mas a bola subiu demais. Sete minutos depois, o próprio camisa 11 obrigou o goleiro Gustavo a realizar grande defesa. Na ocasião, o atacante finalizou no canto esquerdo e o arqueiro se esticou para evitar o terceiro gol alvinegro.

Enquanto o Ceará apostava em contra-ataques, o Tigre seguiu pressionando. Marcelo Hermes finalizou forte aos 21 minutos, mas Bruno Ferreira realizou boa intervenção. Com boa compactação defensiva, o Vovô conseguia, por muitas vezes, travar o ataque carvoeiro. Atrás no placar, o Tigre buscou o gol salvador até o final, inclusive acertando bola no travessão, mas sem sucesso.

Criciúma 1x2 Ceará

Criciúma

4-4-2: Gustavo; Jonathan (Claudinho), Mancini (Rayan), W. Maia e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Miqueias (Crystopher), Arilson e Marquinhos Gabriel; Tiago Marques (João Carlos) e Felipe Vizeu. Téc: Cláudio Tencati

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves (Warley), Gabriel Lacerda (David Ricardo), Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão (Léo Santos) e Chay (Janderson); Jean Carlos (Castilho), Erick e Nicolas. Téc: Eduardo Barroca.

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data: 21/5/2023

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA) e Daniel Henrique da Silva Andrade

Cartão amarelo: Jonathan, Miqueias e Fellipe Mateus (CEC), Caíque, Danilo Barcelos, Richardson, Bruno Ferreira e Richard (CSC)