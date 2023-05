Com pouca criação ofensiva, Ceará empata sem gols com a Ponte Preta fora de casa

Vovô não fez boa partida no Moisés Lucarelli, mas conseguiu segurar as investidas da Ponte Preta, principalmente na segunda etapa. Com Barroca, o Alvinegro somou mais um ponto na Série B

Em jogo com pouca criação ofensiva, Ceará e Ponte Preta empataram sem gols no Moisés Lucarelli, na manhã deste domingo, pela 5ª rodada da Série B. Melhor para o Vovô, que conseguiu um ponto fora de casa e incomodou menos que o adversário.

Com dificuldade de assimilação rápida às ideias do técnico Eduardo Barroca, principalmente na construção de jogadas desde o início do campo, o Vovô tem errado bastante na saída de bola e oferecido oportunidades aos adversários. Por pouco a Ponte Preta não abriu o placar com 30 segundos de jogo devido a um erro de passe de Michel Macedo para a zaga.

Afora jogar em cima dos erros cometidos pelo Ceará, a Ponte Preta também arriscava bastante de fora da área, obrigando o goleiro Richard a estar sempre atento. Jeh, Cássio Gabriel e Matheus Jesus, por exemplo, utilizaram deste recurso para ameaçar o Vovô. O último, inclusive, teve dois arremates de longe, um deles aproveitando outra saída de bola errada dos cearenses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A melhor chance da Macaca, no entanto, saiu apenas aos 41, com chute seco de Léo Naldi perto da pequena área, após receber cruzamento. Richard defendeu. O Vovô praticamente não finalizou na primeira etapa. Salvo uma bola em que Nicolas recebeu por cima, na grande área, mas em posição irregular, e um chute fraco de Janderson, aos 45, após bate-rebate na área da Ponte, o Vovô foi inofensivo.

Na primeira etapa, com o desgaste do sol das 11 horas e muitas faltas cometidas, pelos dois lados, mas principalmente por parte dos atletas da Ponte Preta, o jogo não fluiu bem. Na volta do intervalo, ganhou mais velocidade e dinamismo, porém a ineficiência permaneceu.

O Ceará voltou com Erick Pulga no ataque e aos poucos Barroca foi mexendo na estrutura do time do meio para frente. Ele até conseguiu fazer com que em boa parte do segundo tempo o Vovô igualasse o volume de jogo ao do adversário, em um momento de trocação franca entre as duas equipes, mas as conclusões não foram boas.

Os dois melhores lances do Ceará foram um chute cruzado de Jean Carlos e uma escapada de Danilo Barcelos pela linha de fundo, na esquerda, mas um chute foi para fora e o outro parou no goleiro Caíque.

A Ponte Preta voltou a ter uma atuação melhor que o Vovô quando o técnico Felipe Moreira fez as trocas — a equipe do primeiro tempo demonstrava cansaço — e buscou o gol até o fim do jogo, mas não superou a zaga do Ceará, que rebatia bastante.

Entre as melhores chances da Macaca no segundo tempo esteve um chute da entrada da área de Matheus Jesus, que Richard pegou em dois tempos; depois um arremate de primeira do volante após cruzamento de Léo Naldi e também uma conclusão de Jeh na grande área, que acertou a rede por fora.



Ficha Técnica

Ponte Preta

4-4-2

Caíque; Luiz Felipe, Edson (Júnior Tavares), Mateus Silva, Artur; Amaral (Dudu), Felipinho, Matheus Jesus, Cássio Gabriel (Paulo Baya); Eliel (Léo Naldi), Jeh. Téc: Felipe Moreira

Ceará

4-3-3

Richard; Michel Macedo (Warley). T. Pagnussat, Luiz Otávio, D. Barcelos; Richardson, W. Maranhão (G. Castilho), Jean Carlos (Luvannor); Erick (Chay), Janderson (Erick Pulga), Nicolas. Téc: Barroca

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP

Data: 7/5/2023

Horário: 11 horas

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Lucio Flor (RS) e Mauricio Silva Penna (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Artur, Edson, Amaral, Mateus Silva, Jeh (PON) W. Marnahão, Warley, Pagnussat (CEA)

Gols: não houve