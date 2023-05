Apático e com falha de Richard, Ceará perde para o Vitória e entra no Z-4 da Série B

Com o resultado negativo no Presidente Vargas, o Vovô caiu para a 17ª colocação e entrou novamente na zona de rebaixamento

Em noite de atuação apática e falha de Richard, o Ceará foi derrotado por 2 a 0 para o Vitória, no Presidente Vargas, em jogo atrasado válido pela quarta rodada da Série B. Com o resultado negativo, o Alvinegro de Porangabuçu segue com apenas quatro pontos conquistados no torneio nacional, amargando assim a 17ª colocação, posição que abre a zona de rebaixamento.



O Ceará volta a campo no sábado, 13, às 18h15min, no Presidente Vargas, para encarar o Tombense, novamente com portões fechados e sem a presença de público. O confronto será uma nova chance para o escrete preto-e-branco conquistar a primeira vitória atuando como mandante e, consequentemente, diminuir a distância para o G-4, que atualmente é de seis pontos.



O jogo



O início de partida do Ceará foi promissor. Organizado, o Vovô conseguiu executar um jogo de imposição, posse de bola e controle das ações. Mais compacto na construção ofensiva, o time de Porangabuçu apresentou melhor dinâmica nas articulações das jogadas em relação aos últimos duelos, com passes rápidos e diversas triangulações para criar espaços pelos lados do campo. Um problema recorrente, porém, voltou a aparecer: a falta de objetividade e consistência.

Com o passar dos minutos, o ímpeto do Ceará caiu bruscamente. Apesar de ter total domínio sobre o Vitória, que praticamente não conseguiu ficar com a bola no pé devido a eficiente marcação-pressão realizada pelo Alvinegro, o clube baiano se manteve confortável em seu campo de defesa, já que o Vovô não conseguiu, em nenhum momento da primeira etapa, criar algum tipo de incômodo.

O duelo, então, não contou com fortes emoções. Em resumo, Ceará teve a posse da bola, trocou diversos passes — a maioria pouco objetivos — e, ao chegar no último terço, acabou sendo facilmente neutralizado pelo Rubro-Negro. Nesse aspecto, vale ressaltar a atuação ruim do trio formado por Janderson, Castilho e Erick, que são fundamentais para que o sistema ofensivo do Vovô funcione.



Para piorar a situação, a volta do Ceará para o segundo tempo não foi nada boa. Com três minutos de bola rolando, o Vitória, antes tão inofensivo, resolveu arriscar um pouco mais. Com liberdade na intermediária, José Hugo carregou a bola e, sem ser incomodado, finalizou em direção à baliza de Richard. O arqueiro, herói no título da Copa do Nordeste, falhou feio ao tentar defender e sofreu um gol constrangedor.



Apático e sem nenhum poder de reação, o Ceará seguiu apresentando um desempenho muito ruim. Sem sufocar ou impor qualquer tipo de pressão no Vitória, o panorama ficou ainda pior. Aos 16, após cobrança de falta, Wagner Leonardo antecipou e cabeceou para os fundos das redes, ampliando assim o marcador para o Leão baiano.

Na tentativa de mudar o clima dentro de campo, Barroca promoveu diversas alterações, como as entradas de Jean Carlos, Luvannor, Chay e Nicolas. As trocas, entretanto, não causaram nenhum impacto no sistema ofensivo do time, que continuou sendo ineficaz e improdutivo.

Com o apito final do juiz, veio também a luz de alerta ao Vovô, que acumula péssimas atuações nos últimos jogos e protagoniza um início longe do projetado no principal objetivo do clube no ano, que é o acesso. Em cinco duelos na Série B, três derrotas, um empate e uma vitória: nove gols sofridos e dois feitos.

Ceará 0x2 Vitória



Ceará

4-3-3: Richard; Warley (Chay), Pagnussat, Luiz Otávio e Barcelos; Richardson (Jean Carlos), Maranhão e Castilho; Janderson (Luvannor), Vitor Gabriel (Nicolas) e Erick (Caíque). Técnico: Eduardo Barroca



Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes (Diego Fumaça), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto (Thiago Lopes); Osvaldo (Gegê), José Hugo (Matheuzinho) e Welder. Técnico: Léo Condé



Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti - Fifa (SC)

Gols: José Hugo (3’ 2t) e Wagner Leonardo (16’ 2t)

Cartões amarelos: Vitor Gabriel