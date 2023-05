Com gols dos atacantes, Ceará vence Tombense no PV e deixa Z-4 da Série B

Após início frustrante na Série B, o Ceará volta a respirar aliviado. Na noite deste sábado, 13, o Alvinegro do Porangabuçu venceu o Tombense por 2 a 0, no estádio Presidente Vargas, pela 6ª rodada da competição. Com o resultado, o escrete preto-e-branco deixou a zona de rebaixamento e aguarda o encerramento da rodada para saber que posição ocupará na tabela. Os gols foram marcados pelos atacantes Erick e Nicolas.



Depois de cinco jogos em um intervalo de 13 dias, o time comandado por Barroca terá agora uma semana de preparação até o próximo duelo. O Vovô volta a campo somente no próximo domingo, 21, às 15h30min, quando enfrenta o Criciúma, pela sétima rodada da Segundona.



O jogo



Logo no primeiro minuto de jogo, o Tombense assustou a defesa do Ceará. João Pedro levantou na área, a bola passou por todo mundo e sobrou para Alex Sandro finalizar com liberdade, obrigando Richard a fazer a defesa em dois tempos. Em busca da vitória para fugir da zona de rebaixamento, o Vovô se lançou ao ataque.



O time comandado por Barroca tocava na intermediária para tentar furar a defesa do Tombense. Aos 11 minutos, depois de falta dura de Bruno Silva pela direita, Jean Carlos cobrou fechado e o goleiro Felipe Garcia afastou de soco. O escrete preto-e-branco chegou outra vez com perigo após saída errada da equipe mineira. O camisa 10 cobrou escanteio na área, a bola sobrou para Nicolas que tentou de calcanhar, mas chutou fraco.



Com mais posse de bola e chegadas à meta do goleiro Felipe Garcia, o time cearense abriu o placar com golaço de Erick aos 19 minutos da etapa inicial. Após erro da defesa mineira, o camisa 11 invadiu a área e tocou por cobertura. O goleiro do Gavião-Carcará ainda espalmou, mas já dentro das redes.



O clube do Porangabuçu chegou a ampliar o placar com Erick, mas após revisão do VAR foi marcado o impedimento. Ainda na etapa inicial, os jogadores alvinegros reclamaram de pênalti em Nicolas. Jean Carlos faz longo lançamento para Erick, que dominou e cruzou para o camisa 9. O atacante caiu na pequena área em dividida com Augusto, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.



Após domínio do Ceará no primeiro tempo, o Tombense voltou do intervalo querendo ameaçar a meta do Alvinegro. O Vovô, por sua vez, adiantou a marcação e chegou ao ataque com Nicolas, que não conseguiu dominar.



Sem grandes chances de perigo dos dois lados, as equipes tocavam bola no meio de campo. O Gavião-Carcará tentava criar chances de ataque, mas esbarrava na marcação alta do time cearense, que investia em lançamentos em profundidade, porém pecava na finalização.



Diante desse cenário, o escrete mineiro quase empatou a partida aos 10 minutos da etapa complementar. Matheus Frizzo ajeitou para Marcelinho que bateu em direção ao gol. Após desvio na defesa do Ceará, a bola saiu pela linha de fundo, muito perto da trave de Richard, que estava vendido no lance.



Na sequência, foi a vez do Ceará chegar com perigo. Willian Maranhão cruzou na área, a zaga do Tombense tentou tirar, a bola sobrou para Chay que soltou uma bomba para a defesa de Felipe Garcia. A arbitragem, entretanto, marcou impedimento do camisa 95 no início da jogada.



O Ceará aproveitou os espaços cedidos pelo time comandado por Marcelo Chamusca e ampliou o marcador com Nicolas. Janderson cruza e após desvio em Pierre, o camisa 9 escorou de cabeça para marcar seu primeiro gol pelo Vozão.

No fim da partida, o Gavião-Carcará ainda tentou diminuir com Felipe Cruz. Matheus Frizzo encontrou o camisa 70 dentro da área, que dominou e ficou de frente com Richard, mas a defesa evita o gol. Assim, o Ceará conquista a primeira vitória em casa para iniciar sequência positiva na temporada.