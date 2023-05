Série B: quarto melhor visitante, Ceará quer quebrar invencibilidade do mandante Londrina

O Ceará enfrenta o Londrina-PR nesta quarta-feira, 24, às 19 horas, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vive bom momento na competição, busca emplacar a terceira vitória consecutiva e, para isso, terá que quebrar a invencibilidade do time paranaense dentro de casa.

Em três jogos disputados pela Segunda Divisão nacional, o Tubarão ainda não sabe o que é ser derrotado no Estádio do Café. Foram duas vitórias e um empate, rendendo sete dos dez pontos que o clube possui no torneio.

Em solo paranaense, o Londrina bateu ABC (1 a 0) e Ponte Preta (3 a 0) e empatou com o Criciúma (1 a 1). Com 77,8% de aproveitamento, o time é o quinto melhor mandante do certame, atrás de Atlético-GO (1°), Sport (2º), Guarani (3º) e Criciúma (4º).

O Ceará, por sua vez, tem o quarto melhor desempenho como visitante na Série B, com duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos, ou seja, 58,3% de aproveitamento.

Jogo vale aproximação do G-4

O duelo entre o Alvinegro de Porangabuçu e o Londrina marca também a oportunidade para as duas equipes se aproximarem do grupo dos quatro primeiros da Série B. Atualmente, os dois times possuem 10 pontos na tabela de classificação e apenas uma posição separa as duas equipes (Tubarão em 10º e Vovô em 11º).

Por Victor Barros/Especial para O POVO