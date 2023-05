Bruno Ferreira celebra espaço no Ceará e sequência de vitórias

Goleiro será titular nesta quarta-feira, 24, quando o Vovô enfrenta o Londrina, às 19 horas, no estádio do Café, pela Série B

Com a ausência de Richard, que sentiu um desconforto no adutor antes da vitória diante do Criciúma, o goleiro Bruno Ferreira tem conseguido um espaço no Ceará. Titular na última partida, o defensor deve voltar a atuar nesta quarta-feira, 24, quando o Vovô enfrenta o Londrina, às 19 horas, no estádio do Café.

Em coletiva pré-jogo, o arqueiro comemorou os três pontos somados pelo Alvinegro na rodada anterior da Série B e acentuou o desejo de ter uma sequência com o grupo, apesar de saber do valor de Richard, hoje o goleiro titular.

"É importante o time estar bem e estrear com vitória. Isso nos dá mais confiança pra gente ali atrás tomar as decisões, então espero ter uma sequência. Não sei quanto tempo o Richard vai demorar, respeito muito ele e todos os companheiros, mas queria ter uma sequência. Mas quem manda é o Barroca e estou tranquilo em relação a isso. Estou fazendo meu trabalho e espero poder ajudar mais uma vez o Ceará", falou ele.

Com relação à partida desta quarta, Bruno ressaltou o valor da equipe adversária e disse esperar um grande embate entre os times. "A gente sabe que a equipe do Londrina é competitiva, forte. Os times daqui do Sul são bastante assim, então espero fazer um grande jogo. Conto com o apoio de todos, da torcida e espero ajudar meus companheiros", finalizou.