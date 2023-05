Ceará volta a ter meio de semana livre depois de cinco jogos

Após vitória sobre o Tombense, o Ceará voltará a ter sete dias de preparação até o próximo compromisso, pela Série B do Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu volta a ter meio de semana livre após cinco jogos disputados em um intervalo de 14 dias.



A última vez que o Vovô conseguiu uma semana inteira de preparação foi entre a segunda e terceira rodada da Série B. Depois da derrota para o Guarani por 3 a 0 em 22 de abril, o escrete preto-e-branco só entrou em campo novamente no dia 30 do mesmo mês, quando venceu o ABC pelo placar de 2 a 1, na estreia do técnico Eduardo Barroca.



Entre os dois embates, o clube trocou o comando técnico da equipe. Em 24 de abril, uma segunda-feira, o Ceará anunciou a saída de Gustavo Morínigo e na mesma data contratou Eduardo Barroca. No dia seguinte, o treinador já realizou o primeiro treino com o elenco e conquistou o primeiro triunfo contra o time potiguar.



Desde que assumiu o Ceará, Barroca esteve à beira do campo em cinco partidas. Além de ABC e Gavião-Carcará, comandou o time contra nas derrotas contra o Vitória por 2 a 0 e Sport por 1 a 0, mas que garantiu o tricampeonato da Copa do Nordeste; e no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta.



Agora, o comandante alvinegro terá a primeira semana completa para engatar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão.O escrete preto-e-branco encara o Criciúma, no domingo, 21, às 15h30min, no estádio Heriberto Hulse, pela sétima rodada da competição.



O elenco ganhou folga no último domingo, 14, e volta às atividades na tarde de segunda-feira, às 16 horas, em Porangabuçu. O embarque para Criciúma deve acontecer na sexta-feira, 19.



Ceará sobe na tabela



Com o triunfo sobre o Tombense por 2 a 0 no último sábado, 13, o Ceará subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O clube do Porangabuçu ocupa agora a 13ª colocação com sete pontos.