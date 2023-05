Com gol diante do Tombense, Erick volta a marcar pelo Ceará

Este foi o primeiro tento do atacante na Série B. O atleta soma nove gols na temporada com a camisa alvinegra

Na vitória por 2 a 0 contra o Tombense, o atacante Erick voltou a balançar as redes. O camisa 11 anotou um golaço que abriu o placar diante do time mineiro. O duelo válido pela 6ª rodada da Série B aconteceu neste sábado, 13, no estádio Presidente Vargas.



A última vez que Erick havia marcado tinha sido no empate em 2 a 2 diante do Fortaleza, pela segunda final do Campeonato Cearense, no dia 8 de abril. Na oportunidade, o atacante abriu o marcador no Clássico-Rei.



Desde então, foram seis partidas de jejum: Sport (2x), Guarani, ABC, Ponte Preta e Vitória. O gol diante do Gavião-Carcará representou alívio ao Ceará, que deixou a zona de rebaixamento do certame nacional. Este foi o primeiro tento do camisa 11 na Série B do Brasileirão 2023.



Com o tento, Erick chega a nove gols na temporada com a camisa alvinegra. No ano, o jogador já distribuiu oito assistências e é o líder no quesito no elenco do Vovô. Em 2023, o camisa 11 participou de 25 jogos do Alvinegro e esteve em campo em 1781 minutos.



Próximo desafio



Depois de cinco jogos em um intervalo de 13 dias, o time comandado por Barroca terá agora uma semana de preparação até o próximo duelo. O Vovô volta a campo somente no próximo domingo, 21, às 15h30min, contra o Criciúma, pela sétima rodada da Segundona.