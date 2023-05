"Tenho muita convicção", diz Barroca sobre trabalho desenvolvido no Ceará

De acordo com o treinador, a vitória conquistada na noite desse sábado traz tranquilidade para a continuidade do trabalho no Porangabuçu

A vitória do Ceará sobre o Tombense trouxe mais tranquilidade para o ambiente alvinegro, de acordo com o técnico Eduardo Barroca. Após os 2 a 0 construídos na noite desse sábado, 13, o treinador comentou estar convicto daquilo que está ajudando a desenvolver no Porangabuçu. Para ele, o triunfo conquistado no estádio Presidente Vargas também “traz muito mais conforto”.

“Quando você não vence, a pressão de fora acaba entrando. Mas para mim, pessoalmente, tenho muita convicção naquilo que eu estou fazendo, tenho muita convicção naquilo que vim fazer aqui no Ceará. Com vitória, empate ou derrota, não mudaria em nada a minha convicção daquilo que entendo que a equipe pode entregar”, afirmou ele, durante a coletiva de imprensa.

Segundo Barroca, a pauta central antes da partida diante do time mineiro foi para que os atletas continuassem arriscando jogadas. “Obviamente com responsabilidade, mas que a gente não perdesse confiança e coragem para fazer o que está treinando para fazer. Então eu tenho convicção plena no caminho que está sendo pavimentado”, continuou.

Com a vitória o Vovô conquistou sua primeira vitória dentro de casa, somando agora sete pontos em seis jogos. O próximo compromisso da equipe está marcado para o próximo domingo, 21, diante do vice-líder Criciúma, em Santa Catarina. A partida acontece no estádio Heriberto Hülse, a partir das 15h30min.