Diante do Tombense, Barroca fará quinto jogo pelo Ceará em 13 dias

O técnico do Ceará, Eduardo Barroca, vem tendo um início de trabalho complicado no clube alvinegro. Até aqui, são quatro jogos disputados, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota.

Neste sábado, 13, ele terá outra oportunidade de tentar reverter a situação. No Presidente Vargas, o Vovô encara o Tombense-MG em jogo da sexta rodada da Série B 2023. Essa será a quinta partida de Barroca à frente do clube no intervalo de apenas treze dias. No período, são apenas dois gols marcados e quatro sofridos.

Com uma maratona de jogos intensa e pouco tempo para treinar, o treinador tem enfrentado dificuldades para passar sua metodologia ao elenco. A expectativa é que uma vitória diante do time mineiro dê mais tranquilidade para poder trabalhar.



