Nicolas marca seu primeiro gol com a camisa do Ceará

Atacante que veio do Goiás marcou um dos gols da vitória do Vovô diante do Tombense, pela 6ª rodada da Série B do Brasileirão

O atacante Nicolas desencantou com a camisa do Ceará. Após quatro partidas pelo Vovô, o centroavante marcou um dos gols da vitória do Alvinegro de Porangabuçu, por 2 a 0, sobre o Tombense, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, 13 de maio.

Aos 31 minutos do segundo tempo, quando o Ceará já vencia com um gol de Erick, Nicolas aproveitou jogada construída por Janderson para vencer o goleiro Felipe Garcia. Após receber cruzamento do camisa 77 pela direita, Nicolas cabeceou livre e sem dificuldades para o gol da equipe mineira.

Sobre o assunto Com gol diante do Tombense, Erick volta a marcar pelo Ceará

Ceará conquista primeira vitória como mandante na Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recém-chegado, o atacante já havia disputado quatro partidas pelo Vovô, pelo Brasileirão, jogando 90 minutos em apenas um jogo (empate em 0 a 0 com a Ponte Preta). Nessas partidas, ele não conseguiu fazer uma finalização, de acordo com dados do site especialista em estatísticas Footstats.

Neste sábado, porém, o jogador se mostrou bastante participativo. Tanto é que foi o chegou a realizar quatro finalizações, sendo três consideradas certas.

Aos 33 anos, Nicolas veio do Goiás, por onde disputou 96 jogos, marcou 29 e deu oito assistências, entre os anos de 2021 e 2023. Agora, ele terá a oportunidade de voltar a campo pelo Ceará no próximo domingo, 21 de maio, quando a equipe viaja para Santa Catarina, onde encara o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse.