Após vitória, Ceará terá semana inteira de preparação com foco no Criciúma

Alvinegro se reapresenta nesta segunda-feira, 15, e terá os próximos dias livres para treinos em Porangabuçu de olho no duelo contra o Tigre, pela Série B

Depois de conquistar a primeira vitória como mandante na Série B, o Ceará retoma os trabalhos na próxima segunda-feira, 15, e terá a semana inteira livre para preparação para o jogo contra o Criciúma, no domingo, 21, às 15h30min, no estádio Heriberto Hulse, pela sétima rodada da competição.

Na noite do último sábado, 13, o Alvinegro bateu o Tombense-MG por 2 a 0, no PV, com gols de Erick e Nicolas, resultado que decretou a saída da zona de rebaixamento. O elenco ganhou folga neste domingo, 14, e volta às atividades na tarde de segunda-feira, às 16 horas, em Porangabuçu.

Sem jogos no meio de semana, o técnico Eduardo Barroca poderá usar os próximos dias para recuperação física dos jogadores e ajustes na equipe nos treinos. O embarque para Criciúma deve ocorrer na sexta-feira, 19. A programação prevê atividades em um expediente todos os dias:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segunda-feira, 15: 16 horas



Terça-feira, 16: 9 horas



Quarta-feira, 17: 16 horas



Quinta-feira, 18: 9 horas



Sexta-feira, 19: 9 horas

O comandante do Vovô também fica na expectativa pelo retorno de atletas que estão no departamento médico: o zagueiro Luiz Otávio, com virose, foi baixa diante dos mineiros e deu lugar a Gabriel Lacerda. O volante Arthur Rezende deu início ao período de transição, enquanto os laterais Michel Macedo e Willian Formiga seguem em recuperação de lesões.

Em seis jogos na Série B, o Ceará somou sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O Criciúma, por sua vez, obteve 14 pontos e aparece no G-4, com quatro vitórias e dois empates.