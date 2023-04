Ceará recebe Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino A1

Ainda ser marcar gols e nem pontuar, o Ceará volta a campo neste domingo, 16, pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1 diante do Cruzeiro, a partir das 10 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga, em duelo válido pela sétima rodada. O duelo terá transmissão no canal oficial do Alvinegro pelo YouTube.

O Vovô é o último colocado do certame nacional, com seis derrotas em seis jogos, tendo sofrido 46 gols. O escrete preto-e-branco amargou reveses para Corinthians (14 a 0), São Paulo (2 a 0), Bahia (10 a 0), Grêmio (3 a 0), Flamengo (6 a 0) e Palmeiras (11 a 0). Desde o embate contra o Verdão, fora de casa, foram duas semanas de intervalo sem jogos.

Após o péssimo início de temporada, com goleada na Supercopa Feminina e na elite nacional, a diretoria alvinegra trocou o comando técnico — David Lopes é o treinador atual — e passou a contratar reforços para o elenco, que antes estava repleto de jogadoras ainda com idade de categorias de base.

O Ceará passou por momento de reorganização financeira após o rebaixamento para a Série B no futebol masculino e mudança de gestão — Robinson de Castro renunciou à presidência e João Paulo Silva foi eleito —, o que, segundo os dirigentes, impediu maiores investimentos no feminino em um primeiro momento.

A goleiro Dani Sousa, ex-Portuguesa, foi o mais recente nome anunciado. Ela já está à disposição da comissão técnica e pode estrear diante da Raposa.

Na 16ª posição, o Alvinegro busca encerrar o jejum de gols para tentar pontuar pela primeira vez no Brasileirão. O regulamento estabelece que os quatro últimos colocados são rebaixados para a A2. Rival da vez, o Cruzeiro é o 10º colocado, com oito pontos — duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

