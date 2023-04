Com a derrota, as meninas do Vovô permanecem na lanterna do campeonato nacional, com zero ponto. Próxima partida da equipe alvinegra acontece somente em 15 de abril, diante do Cruzeiro

O Ceará sofreu uma goleada de 11 a 0 para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Válido pela sexta rodada do torneio nacional, o duelo aconteceu na tarde desse sábado, 1º de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. Com a nova derrota, as meninas do Vovô continuam na última colocação sem nenhum ponto conquistado.

Ao todo, seis jogadoras do Alviverde balançaram as redes, com destaque para Letícia Ferreira, que marcou três vezes. Além dela, Laís Estevam (2), Sorriso (2), Bia Zaneratto (2), Duda Santos e Dudinha deixaram os seus.

Em seis rodadas, o Ceará ainda não pontuou e amarga a lanterna do campeonato. Dona da pior campanha no torneio até o momento, a equipe alvinegra já sofreu 46 gols e não marcou nenhuma vez. Com isso, toma em média 7,6 gols por jogo.

Agora o Vovô terá tempo para trabalhar com intuito de reverter essa situação. Isso porque o Campeonato Brasileiro terá uma parada para jogos da data Fifa. Com isso, o Ceará retorna a campo somente em 15 de abril, quando encara o Cruzeiro, no estádio Domingão, em Horizonte.



