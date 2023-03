Meta do Ceará é voltar a ter folha salarial do feminino semelhante a 2022 ou maior, diz diretor

Após as duas goleadas tomadas pelo time feminino do Ceará por Flamengo e Corinthians, o clube se pronunciou sobre o assunto em coletiva cedida na manhã desta terça-feira, 28. O diretor administrativo do clube, Eduardo Arruda, esclareceu que ao início do ano a situação da modalidade era incerta em decorrência instabilidade política que o clube vivia.

Após reunião que ocorreu na última segunda-feira, o dirigente revelou que recebeu aval da atual diretoria e que o departamento atual da modalidade deve tentar voltar a ter a mesma folha salarial de 2022 ou maior, com o objetivo de permanecer na elite do futebol feminino.

"No orçamento, tínhamos uma folha de pouco menos de R$ 100 mil e agora está se trabalhando. No começo e no final do ano, não tínhamos perspectiva de como fazer. Se a gente subiu, a tendência era dobrar, mas como dobrar numa situação dessa? Complicou. Mesmo assim, com o processo de base, montamos a comissão técnica e estamos trabalhando a possibilidade de chegar ao que a gente tinha de orçamento ou passar. Isso não ainda está alinhado, pois eu tive alguns avais positivos ontem e estamos trabalhando essa situação de reforço. O importante é que estamos trabalhando e reforçando pro projeto dar um retorno dentro de campo", ressaltou.

Ações para arrecadação

Eduardo frisou que vários departamentos como o comercial e o de marketing foram acionados para fazer ações voltadas exclusivamente para o futebol feminino e o futsal. "Março, nos mês das mulheres, vamos ter promoções, buscas referente à parcerias para o futebol feminino novidade com venda de camisas", falou ele.

Jogos no estádio PV

Uma dessas ações será mandar jogos no estádio Presidente Vargas. Neste sábado, 4, as Alvinegras enfrenta o São Paulo como mandante e o diretor revelou que solicitou à CBF que a partida seja transferida para o domingo, para que então ocorra no PV.

"Fizemos uma solicitação à CBF de mudança do jogo do sábado para o domingo e no PV às 10 horas. Estamos aguardando a posição da CBF. Ainda estamos alinhando com o Veridiano, com o pessoal do sócio, como vai ser a questão dos ingressos. Até mais tarde teremos a resposta positiva da CBF. Estamos trabalhando nesse pensamento. Vamos pontuar (local da partida) jogo a jogo", especificou.

Contratações

Antes da estreia no Brasileirão Feminino diante do Corinthians, o Ceará anunciou quatro reforços. Segundo Eduardo, o clube ainda deve anunciar a contratação de outras dez jogadoras nas próximas duas semanas, com a meta de se manter na principal divisão da modalidade. A primeira leva de contratações deve levar ao time uma meia, uma atacante, uma volante, uma lateral-direita e uma lateral-esquerda.

"Cinco atletas foram apresentadas, cinco serão apresentadas essa semana e mais cinco na semana que vem. O projeto será tocado. Estamos reforçando. Nossa meta é permanecer na Série A. Perdemos o primeiro jogo, mas temos ainda 14 jogos. Nossa briga não é com os grandes clubes, não temos como brigar com eles. Mesmo (se fosse) nosso time anterior jogando contra o Corinthians seria difícil. Imagina um time de base", disse.

