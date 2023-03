Ceará mostra evolução, joga bem, mas é derrotado pelo São Paulo no Brasileirão Feminino

Equipe cearense criou oportunidades, teve gol anulado, mas foi superada por 2 a 0 pelo Tricolor Paulista no segundo tempo com tentos marcados Pardal e Ariel

O Ceará ainda não conquistou pontos no Brasileirão Feminino A1, mas diante do São Paulo, no estádio Presidente Vargas, na manhã deste sábado, 4, a equipe alvinegra jogou bem e, com a presença de torcida, demonstrou evolução. Apesar disso, o grupo comandado pelo estreante David Lopes foi derrotada em 2 a 0. Os tentos do Tricolor Paulista foram marcados por Pardal e Ariel, na segunda etapa.

Entrando em campo com mudanças na escalação, as Alvinegras fizeram um jogo de igual para igual nos principais minutos do primeiro tempo. Ester chegou a balançar as redes para o Vovô, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada. Mesmo assim, o time não desistiu do jogo e o São Paulo passou a crescer no embate apenas quando o cansaço alvinegro já era bem visível.

Com o resultado, o Ceará segue na lanterna da competição. O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo no próximo sábado, 11. A equipe enfrenta o Bahia, às 15 horas, no Pituaçu, pela terceira rodada do certame nacional.

Como foi o jogo entre Ceará e São Paulo

Com mudanças na defesa e no meio de campo, o Ceará entrou em campo animado, especialmente pela presença de torcedores que encheram o setor social do estádio. Nos minutos iniciais, a equipe do estreante David Lopes conseguiu se impor diante do Tricolor Paulista, protagonizando uma partida intensa e de muita disputa.

Em 12 minutos de jogo, as equipes conseguiram chegam ao gol em duas etapas. Aos 19 minutos, as Alvinegras tiveram uma boa oportunidade de abrir o placar após cobrança de falta. Em resposta, em um contra-ataque, o São Paulo também teve boa chegada, que foi defendida pela goleira Mirian.

Após os 20 minutos, o São Paulo começou a controlar um pouco o jogo. Com a posse de bola, a equipe paulista passou a pressionar o Ceará e a prender a equipe no meio de campo. Do outro lado, o Vovô conseguiu se manter no jogo sem afobações e, com isso, se defendia bem. Nos acréscimos, as Alvinegras ainda marcaram com Ester, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada e as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo seguiu se impondo e criando oportunidades. O Tricolor Paulista balançou as redes aos três minutos, com Pardal. Num ritmo um pouco mais lento, o Ceará se defendia e até tentava criar oportunidades, mas o cansaço era um pouco mais visível que no primeiro tempo.

Com a vantagem no placar e também física, a equipe paulista foi crescendo ainda mais no jogo, enquanto o Ceará tentava se defender como podia. O técnico David Lopes chegou a executar algumas mudanças na escalação com o visível cansaço do grupo. Ju Oliveira estreou novamente com a camisa alvinegra ao entrar no lugar da camisa 10, Bia, e Mari entrou em campo na vaga da camisa 13, Lili. Aos 30 minutos, o técnico ainda sacou Sorriso na vaga da camisa 9, Sorriso.

Apesar nas mudanças ofensivas, o São Paulo foi quem ganhou um novo ar no jogo e balançou as redes aos 35 minutos com Ariel Godoi. O Ceará construiu alguns contra-ataques, mas não chegou a ameaçar as traves da goleira Michelle. Ao apito final, o Tricolor Paulista somou os três pontos.

