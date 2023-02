Ceará pretende aumentar investimento no time feminino após nova goleada: "Dolorido"

A goleada de 14 a 0 sofrida pelo time feminino do Ceará na estreia pelo Brasileirão Feminino, neste sábado, 25, também teve péssima repercussão interna e a diretoria deve fazer mais investimentos na equipe para o restante da temporada. O assunto será discutido segunda-feira, 27, em uma reunião com dirigentes.



A informação foi confirmada pelo diretor financeiro do Vovô, João Paulo Silva, que vai concorrer à presidência do clube, em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, realizada na noite deste sábado. “Marquei com o Eduardo (Arruda) de sentar na segunda-feira para a gente rever algumas situações, para realmente ter que fazer um investimento para nós jogarmos o restante da temporada. Não se justifica, mesmo com o investimento baixo, perder da forma como foi, mas isso vai ser revisto, e a ideia é a gente sentar e ver o que vamos fazer para melhorar", disse.

Foi a segunda vez, somente em fevereiro, que a equipe feminina do Alvinegro foi goleada. No começo do mês, pela Supercopa do Brasil, perderam para o Flamengo por 10 a 0.

O dirigente afirmou o sentimento foi de dor pelo resultado da partida e também pelas jogadores. "Está em jogo o nome da instituição. Não tenha dúvidas que é dolorido, é uma coisa que a gente fica chateado, preocupado. Isso é um campeonato de nível nacional e a repercussão é ruim [...] realmente dói perder por um placar desse”, comentou.

Como informado pelo Esportes do POVO desde dezembro, o diretor financeiro do clube confirmou que foi cogitado que o time não disputasse as competições nacionais, devido a diminuição em cerca de 70% do investimento, porém conseguiram um patrocinador e decidiram pela seguirem com as vagas que tinham conquistado em campo.

Com a queda do time masculino para a Série B do Brasileiro, o Ceará perdeu bastante em orçamento e vai direcionar a maior parte dos recursos que tem para tentar retornar à Série A rapidamente, o que restabeleceria o patamar financeiro no qual o clube esteve nos últimos cinco anos.

Se o Ceará não tivesse participado do Brasileiro Feminino, teria que arcar com as consequências do regulamento, que são ficar dois anos impedido de jogar competições da modalidade chanceladas pela CBF e quando voltasse, em 2025, teria que ser campeão cearense feminino para ganhar vaga no Brasileiro A3.

A próxima partida do Vovô no Brasileirão Feminino está marcada para sábado, 4, contra o São Paulo, no estádio Domingão, em Horizonte.



