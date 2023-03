Ceará é dominado pelo Bahia e sofre goleada de 10 a 0 no Brasileirão Feminino

Com o resultado, o Vovô chega à terceira derrota no certame nacional e segue na lanterna da competição

O Ceará voltou a ser goleado e chegou à terceira derrota seguida no Brasileirão Feminino. Na noite deste sábado, 11, o Alvinegro do Porangabuçu foi dominado e perdeu para o Bahia por 10 a 0, no estádio do Pituaçu, em Salvador, pela terceira rodada da competição. Os gols foram marcados por Nathane (3x), Ary (3x), Fabi Ramos (2x), Jordana e Juliana.

Com o resultado, o Ceará segue na lanterna da competição. O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo no próximo sábado, 18, quando enfrenta o Grêmio, às 15 horas. O palco será o estádio Airton Ferreira da Silva, na cidade de Eldorado do Sul-RS.

O Jogo

O Ceará não demonstrou a evolução apresentada em casa no duelo contra o São Paulo. Logo nos minutos iniciais, o Bahia abriu o placar. Em cobrança de falta, Sorriso chutou no canto direito, a goleira Mirian fez boa defesa e a bola bateu no travessão, mas no rebote Jordana mandou para o fundo das redes. Ainda aos cinco minutos, o Bahia ampliou o placar com Nathane após falha da defesa alvinegra.

Com domínio total do confronto, o Esquadrão de Aço chegou ao terceiro tento. Aos nove minutos, Fabi Ramos roubou a bola no ataque e chutou no ângulo sem chance para a goleira alvinegra. Antes dos 15, o time baiano já chegava ao quarto gol novamente com a camisa 18. Na sequência, a equipe tricolor quase ampliou o placar em cabeceio de Juliana. Ainda na metade da etapa inicial, o Bahia balançou as redes outra vez com a camisa 7 após cruzamento de Nathane.

As Meninas do Vozão levaram perigo à meta da goleira baiana somente aos 38 minutos do embate em cobrança de escanteio. Porém, aos 41, Juliana fez grande jogada, mandou a bola na pequena área e Nathane apenas empurrou para o fundo das redes para anotar o sexto tento das baianas. Com pressão absoluta do Esquadrão de Aço, Nathane chegou ao seu terceiro gol na partida e sétimo da equipe para fechar o primeiro tempo.

Com a vantagem física e no marcador, na volta do intervalo, o técnico David Lopes promoveu as entradas de Kaylane, Lili e Monique nos lugares de Laís, Rebeca e Ju Oliveira. No entanto, foi o Bahia quem chegou ao gol. Ary dominou de perna esquerda e marcou o oitavo. No lance seguinte, a camisa 21, novamente, anotou o nono após passe de Flávia Pissaia, ex-jogadora do Ceará.

Assim como na etapa inicial, o Ceará não conseguia criar boas jogadas e praticamente não passava da linha intermediária. Quando conseguia trocar alguns passes no meio de campo, não finalizava com qualidade e a defesa baiana recuperava a bola facilmente. As tentativas de saídas em contra-ataque também eram interceptadas sem grandes dificuldades pela defesa adversária.

Depois da construção do placar elástico e da troca de peças, o Bahia recuou a marcação e passou a cadenciar o jogo. O Vovô, então, teve algumas oportunidades de chegar ao ataque em chutes de fora ou jogadas de triangulação, entretanto sem muita efetividade.

O décimo gol saiu aos 38 minutos da etapa complementar. Após enfiada de Nathane pelo lado direito, a bola sobrou limpa para Ary, sem marcação estufar as redes. O Bahia quase chegou ao 11º tento, mas Yenny Acuña desperdiçou duas vezes e na terceira chegou a marcar, mas a arbitragem anulou após assinalar impedimento e o confronto terminou em 10 a 0 para as baianas.

