Ceará é goledo pelo Corinthians na estreia do Brasileirão Feminino

O Vovô perdeu por 14 a 0 para o atual campeão brasileiro da categoria, na manhã deste sábado, 25, no estádio Nigueirão, em Mogi das Cruzes.

A estreia do Ceará na Série A1 do Brasileiro Feminino foi amarga. O Vovô enfrentou o Corinthians, uma das potências do futebol feminino brasileiro, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, e acabou sofrendo uma goleada homérica, por 14 a 0.

O resultado foi o segundo mais elástico da história da competição, ficando atrás apenas de Ferroviária-SP 16x1 Pinheirense-PA, no ano de 2014. Foi também a segunda goleada sofrida pelo Ceará na categoria em 2023, já que o Alvinegro perdeu por 10 a 0 para o Flamengo na Supercopa do Brasil, no começo de fevereiro.

Os gols do Timão foram marcados por Diany e Jhennifer, três vezes cada uma, Portilho e Fernanda, ambas duas vezes, além de Jaque, Milene, Vic Albuquerque e Luana.

Em função de problemas financeiros, o time Ceará diminuiu os investimentos em sua equipe feminina e colocou em campo um elenco muito jovem e inexperiente para o nível do certame.

Enquanto isso, o Corinthians segue sendo uma das potencias do futebol feminino. Atual campeão nacional, o Timão iniciou a temporada 2023 com o título da Supercopa.

