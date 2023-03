Time Feminino do Ceará | Dirigente pede desculpas e diz: 'Não foi maldade do clube"

Na estreia da Série A1 do Brasileiro Feminino, o Vovô enfrentou o Corinthians, uma das potências do futebol feminino brasileiro, e acabou sofrendo uma goleada homérica, por 14 a 0

Diretor de Administração do Ceará, Eduardo Arruda concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 28, para falar sobre o time de futebol feminino do clube após duas goleadas sofridas para Flamengo e Corinthians. Ele pediu desculpas e afirmou que os problemas políticos do Alvinegro atrapalharam os processos envolvendo a equipe.

"Toda essa parte política também atrapalhou o processo feminino. Não foi maldade do clube. É uma pressão muito grande até da parte de vocês. A gente não foi procurado para falar sobre isso. E por que agora? Por causa de duas derrotas com placares gigantescos? O clube não parou. Mas nós tínhamos que alinhar. Eu não estava tendo condições por questões políticas do clube para alinhar as coisas. Estou conseguindo agora", comentou Eduardo.

Na estreia da Série A1 do Brasileiro Feminino, o Vovô enfrentou o Corinthians, uma das potências do futebol feminino brasileiro, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, e acabou sofrendo uma goleada por 14 a 0. Antes disso, as Meninas do Vozão já haviam sofrido outro revés. Na ocasião, a equipe foi derrotada pelo Flamengo por 10 a 0 na Supercopa do Brasil, no início de fevereiro.

O dirigente ressaltou que qualquer derrota machuca o torcedor e afirmou que ninguém no clube está brincando. “Primeiro pedir desculpas ao nosso torcedor pelos placares elásticos contra a nossa entidade. Isso realmente é doloroso. Nós que fazemos o clube, sabemos disso, ninguém aqui está brincando. Mas, isso machuca. Qualquer tipo de derrota, seja no feminino ou no masculino machuca nosso torcedor. Então, a gente pede, humildemente, desculpas ao nosso torcedor”, completou.

Jogos no PV

O dirigente também afirmou que o clube pretende mandar jogos no estádio Presidente Vargas (PV) com o objetivo de atrair mais público e torcida. “Nós solicitamos à CBF a mudança do jogo do sábado para o domingo, às 10 horas da manhã, no PV. Estamos alinhando para ver se vai ser check-in para sócio, se vai ser ingresso. Estamos aguardando o posicionamento”, comunicou.





