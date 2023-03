Ceará é derrotado pelo Grêmio por 3 a 0 e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Alvinegras ainda não somaram pontos e ocupam a última colocação da tabela do certame nacional. Time volta a campo no próximo domingo, 26, diante do Flamengo

O Ceará voltou a ser derrotado no Brasileirão Feminino. Neste sábado, 18, as Alvinegras foram superadas em 3 a 0 pelo Grêmio em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Os gols foram marcados por Rafa Levis no primeiro tempo e Cássia e Dani Ortolan na etapa final.

Com o resultado, o Vovô segue na lanterna da competição sem qualquer ponto somado, 29 gols tomados e nenhum marcado. Na próxima rodada, a equipe comandada por David Lopes encontra o Flamengo. A partida ocorre no próximo domingo, 26, às 15 horas, em casa.

Como foi o Grêmio x Ceará no Brasileirão Feminino

O Ceará entrou em campo com algumas mudanças na escalação. Além da saída da goleira Mirian para a entrada de Yasmin, a meia Kaillany iniciou como titular, assim como a atacante Monique. Nos minutos iniciais, o Grêmio comandou as ações do jogo, mas as Alvinegras conseguiram controlar o placar.

Como o adversário dominava o jogo, o Vovô tentava chegar ao ataque somente por meio de contra-ataque. As principais peças acionadas eram Amália e Elena, mas a bola pouco chegava de maneira efetiva para as atacantes por conta da marcação do Grêmio e do pouco poder do meio de campo alvinegro.

Do outro lado do campo, as Gurias Gremistas pressionavam o Ceará, mas pecavam nas finalizações. Foi de uma bela finalização, entretanto, que saiu o único tento do primeiro tempo. Aos 48 minutos, Rafa Levis cobrou escanteio e, após uma curva que ultrapassou todas as jogadoras que estavam na pequena área, colocou a bola dentro do gol.

Com a vantagem no placar, o Grêmio voltou para o segundo tempo ditando ainda mais o ritmo da partida. O Ceará já demonstrava cansaço físico como nas outras partidas da temporada. Aos 12 minutos, Cássia ampliou para a equipe gaúcha e um minuto depois Dani Ortolan também balançou as redes, deixando o time de Felipe Endres ainda mais confortável na partida.

Apesar da grande desvantagem no placar, o Ceará não desistiu do jogo. Indo pro tudo ou nada, as Alvinegras começaram a tentar criar mais oportunidades de ataque, mas com pouca velocidade, o time não passava do meio de campo. Mais tranquilo apesar de precisar construir saldo de gol para melhorar na tabela, o Grêmio controlava as ações com paciência quando tinha a bola.

