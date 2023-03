Ceará é goleado em 6 a 0 pelo Flamengo e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Darlene, Crivelari, Sole e Thaisa marcaram os tentos do Rubro-Negro na tarde deste domingo no estádio Presidente Vargas

O Ceará foi novamente derrotado no Brasileirão Feminino. Pela quinta rodada, o Vovô recebeu o Flamengo no estádio Presidente Vargas e foi superado em 6 a 0. Darlene e Crivelari (esta duas vezes) e Sole marcaram para o Rubro-Negro no primeiro tempo. Na segunda etapa, a camisa 7 voltou a balançar as redes e Thaisa complementou o placar.

O primeiro tento da equipe carioca ocorreu ainda nos momentos iniciais do jogo. Aos 4 minutos, Darlene abriu o placar após uma cobrança de falta na entrada da grande área. Num 5-3-2, as Alvinegras priorizaram se defender apesar da deficiência em marcação nesse campo do jogo. A equipe também conseguia criar oportunidades de gol em momentos pontuais, mas demonstrava pouca criatividade ofensiva.

A principal jogada do time quando tinha a bola no primeiro tempo era tentar chegar na grande área pela lateral com Ester. A jogada pouco surgiu efeito, já que quase sempre o Vovô não tinha jogadoras posicionadas dentro da grande área ou a marcação do Flamengo afastava o perigo antes de a bola ser cruzada.

Após os 20 minutos, o Flamengo voltou a balançar as redes com Crivelari. A camisa 19 marcou aos 22 minutos e voltou a comemorar a marcação de um novo tento aos 42. O Rubro-Negro ainda marcou novamente aos 45, dessa vez com a argentina Sole.

No segundo tempo, visivelmente cansado, o Ceará cedeu ainda mais o jogo ao Flamengo. Aos sete minutos, Amália teve uma grande oportunidade de marcar o primeiro gol do Alvinegro no campeonato, mas chutou fraco e a goleira Barbara ficou com a bola sem dificuldades.

Como resposta, o Rubro-Negro voltou a balançar as redes aos 9, com Darlene. O sexto gol carioca ocorreu ainda aos 18 minutos. Thaisa pegou rebote da defesa na grande área e seguiu ampliando o marcador pro Flamengo.

Persistente, o Vovô voltou a criar chances com Amália e em cobranças de falta, mas nas duas ocasiões a bola ficou sem dificuldade com a goleira Rubro-Negra. O mais perto que o grupo chegou de ameaçar o adversário foi em uma cabeçada aos 40 minutos após cobrança de escanteio.

Com o triunfo, o Flamengo chega aos 12 pontos e empata momentaneamente com o líder Corinthians, que joga ainda neste domingo diante do Athletico-PR, às 18 horas. o Ceará segue na lanterna da competição sem qualquer ponto somado.

As Alvinegras voltam a campo no próximo sábado, 1°, às 16 horas, diante do Palmeiras. As equipe se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, pela sexta rodada do certame nacional.

