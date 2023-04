Warley supera desconfiança da lateral-direita e vira dono da posição no Ceará

Primeira oportunidade do jogador no Vovô surgiu na goleada contra o Fluminense-PI. Desde então, ganhou chances com o técnico Morínigo até assumir de vez a titularidade

O Ceará começou 2023 com um problema para resolver na lateral-direita. Logo no jogo de estreia da temporada, Michel Macedo sofreu lesão, deixando o Vovô com apenas duas opções: Igor e Marcos Ytalo, o Buiú. Assim, o Alvinegro tratou de ir ao mercado da bola e contratou Warley. O atleta de 23 anos rapidamente superou a desconfiança sobre o setor e virou titular absoluto da posição.



Warley foi anunciado pelo Vovô no dia 6 de fevereiro por empréstimo junto ao Coritiba-PR até o final deste ano. A primeira oportunidade do jogador com a camisa alvinegra surgiu na goleada por 5 a 2 contra o Fluminense-PI, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no dia 22 do mesmo mês. O lateral-direito entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo na vaga de Igor – agora no Avaí. Buiú também deixou o clube para defender Sampaio Corrêa-MA.



Apesar da desconfiança da torcida sobre o futuro do setor, Warley causou boa impressão para o técnico Morínigo e começou a ganhar chances na equipe. Ele voltou a entrar em campo, novamente na etapa complementar, já no duelo seguinte, na vitória diante da Caldense por 3 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil.



O lateral-direito foi titular pela primeira vez no Clássico-Rei, válido pela 6ª rodada do Nordestão, em que o Ceará venceu por 2 a 0. Com todos os 90 minutos em campo, o atleta assumiu de vez a titularidade da posição no elenco alvinegro.

Até aqui, o atleta de 23 anos tem mostrado versatilidade tanto no setor defensivo quanto ofensivo. Com atuações consistentes, ele tem apresentado segurança na marcação e ações de bloqueio em jogadas adversárias. Utilizado como ponta direita no Coxa e em outros clubes por onde passou, Warley pode ser também uma importante peça na construção de lances de ataque.



Dono da posição após uma sequência de três partidas desde o triunfo contra o Fortaleza, ficou de fora contra o Vitória, duelo em que o técnico Morínigo preservou os titulares. No confronto seguinte contra o Ituano pela Copa do Brasil, Warley foi desfalque após sofrer lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo. Recuperado depois da ausência em três jogos, voltou a estar entre os 11 da equipe contra o Sergipe, em 26 de março.



Consolidado na posição, o camisa 17 soma sete jogos e 533 minutos jogados na temporada pelo Alvinegro de Porangabuçu. Nas partidas em que esteve em campo, o Vovô saiu vitorioso em cinco delas – Fluminense-PI, Caldense, Fortaleza (2x) e Sergipe.

O único revés foi no último Clássico-Rei em que o Ceará saiu derrotado por 2 a 1, pela ida da decisão do Campeonato Cearense. Com atuação abaixo do time alvinegro, Warley foi um dos poucos destaques do Vovô na partida. O outro jogo foi o empate em 1 a 1 com o Iguatu, pela ida da semifinal do Estadual.