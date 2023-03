Recuperado de lesão, Warley fica à disposição de Gustavo Morínigo contra o Sergipe

O Ceará encara o Sergipe no domingo, 26, às 18 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste

Recuperado de lesão no ligamento colateral lateral do joelho, Warley treinou normalmente durante as atividades desta quinta-feira, 23, em Porangabuçu e será opção para o treinador Gustavo Morínigo contra o Sergipe, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Com o retorno de Warley, o Alvinegro de Porangabuçu tem praticamente todo elenco apto para entrar em campo. O único desfalque segue sendo o atacante Hygor Cléber, que está em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda e deve iniciar a transição neste fim de semana.

Com duas vitórias consecutivas, o Ceará volta a campo no domingo, 26, às 18 horas, para encarar o Sergipe, em duelo único e eliminatório, valendo vaga na semifinal do Nordestão. Por ter feito melhor campanha na fase de grupos, o Vovô terá a vantagem de jogar como mandante, na Arena Castelão.



