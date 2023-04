Erick Pulga explica apelido e cita meta para 2023: "Botar o Ceará na Série A"

Jogador falou pela primeira vez com a torcida do Ceará por meio das redes sociais do clube

Erick Pulga falou pela primeira vez com a torcida do Ceará por meio das redes sociais do clube. Em um vídeo de 'Papo Rápido' da Vozão TV, o artilheiro explicou a origem do apelido, citou referência de jogadores que viu com a camisa do Ceará e abriu desejo de entrar na lista de atletas que fizeram história.

O apelido, segundo ele, foi criado pela própria família. "Vem da minha família, pois sou pequeno e muito rápido em campo, veloz", revelou aos risos.

Quanto ao desafio defender o Vovô, Pulga destacou que viu muitos jogadores fazendo história e, após citá-los, ainda disse que também quer ser marcante no Alvinegro de Porangabuçu.

"Muito feliz de estar aqui vestindo a camisa do Ceará. Agradeço a oportunidade que o clube tá me dando. Eu, que sou jovem, já assisti muitos jogos da arquibancada. Vi Magno Alves, Juninho Quixadá, Arthur Cabral, Felipe Jonathan, esses caras que fizeram história no Ceará (...) Fico feliz pelo carinho da torcida por mim. Sempre estavam mandando mensagem no direct: "Pulga, vem pro Ceará". Isso é bom pro jogador. Espero fazer muita história aqui no Ceará e botar o Ceará na Série A", falou ainda.

