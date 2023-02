Ceará atropela no primeiro tempo e bate Fluminense-PI por 5 a 2 em Teresina

O Ceará venceu o Fluminense-PI na noite desta quarta-feira, 22, em duelo pela 5ª rodada da fase de grupos, em uma partida com muitos gols. Debaixo de muita chuva, o Vovô marcou no primeiro tempo com Arthur Rezende, Vitor Gabriel e Guilherme Castilho e completou o placar na segunda etapa com Erick e Jean Carlos.

No segundo tempo, com menos ímpeto nos minutos iniciais, a equipe de Morínigo foi vazada duas vezes, com tentos marcados por Lucão e Gabriel Vieira.

Com o resultado, o Vovô dorme na liderança do grupo B, com 10 pontos somados após cinco partidas disputadas no certame regional. O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo na próxima quarta-feira, 1° de março, quando estreia pela Copa do Brasil diante da Caldense-MG, no Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, em Minas Gerais.

Como foi o jogo entre Fluminense-PI e Ceará

O Ceará pressionou o Fluminense-PI desde os minutos iniciais. Com um time misto, a equipe piauiense demonstrou muita fragilidade, o que dava ao Vovô a vantagem de fazer o goleiro adversário, Jeferson, trabalhar bastante. Nos cinco primeiros minutos, o arqueiro fez grande defesa de chutes de Erick e Vitor Gabriel, tendo o camisa 63 colocado ainda uma bola na trave.

Após essas tentativas, aos sete minutos, o Alvinegro de Porangabuçu conseguiu abrir o placar. Após avanço pelo meio de campo, Arthur Rezende finalizou de distância para marcar o primeiro da equipe de Morínigo.

Com poucas dificuldades em campo, a equipe cearense foi ditando o ritmo da partida, que foi diminuindo no decorrer dos minutos justamente pela superioridade frente ao adversário. Aos 20 minutos, o placar ainda foi ampliado por Vitor Gabriel, que cobrou pênalti após sofrer falta dentro da área do goleiro Jeferson.

Com pouca efetividade, o Fluminense-PI não conseguia reagir. Aos 32 minutos, o Vovô ainda teve a oportunidade de ampliar, novamente de pênalti, dessa vez por falta feita dentro da área pelo zagueiro adversário. Entretanto, Guilherme Castilho mandou a cobrança para fora.

Cinco minutos depois, o camisa 99 se redimiu ao marcar em uma jogada pela esquerda e o Alvinegro foi para o intervalo com uma grande vantagem construída.

Segundo tempo de Fluminense-PI e Ceará

A segunda etapa iniciou-se de maneira bem oposta ao primeiro tempo. Sabendo que deveria correr atrás do prejuízo, o Fluminense-PI se arriscou ofensivamente, indo pra cima do Ceará, e logo conseguiu abrir o placar. Aos cinco minutos, após cobrança de falta de Carlinhos, Lucão desviou a bola para dentro do gol de Aguilar.

Mandante do jogo e com a desvantagem, o grupo piauiense se animou e, com a posse de bola, conseguiu deixar o Ceará mais nervoso, tanto que a equipe alvinegra passou a fazer mais faltas. Quando teve a oportunidade, entretanto, o time voltou a se firmar na partida.

Aos 28 minutos, após falta da defesa do Fluminense, o Ceará teve mais um pênalti a ser cobrado. Na batida, Erick marcou o quarto tento do Vovô. O time piauiense não desistiu, no entanto. Aos 32 minutos, um novo gol foi marcado pelo grupo saindo dos pés de Gabriel Vieira. O placar do jogo foi fechado aos 41 minutos. Após armação de Léo Rafael, Jean Carlos limpou a jogada e finalizou, balançando as redes alvinegras.

