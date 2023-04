Ceará divulga parcial com mais de 25 mil alvinegros garantidos em Clássico-Rei decisivo

O Vovô recebe o Leão na Arena Castelão no próximo sábado, 8, pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 16 horas

O Ceará divulgou uma nova parcial de torcedores garantidos no Clássico-Rei válido pelo jogo da volta da final do Campeonato Cearense. Na manhã desta quarta-feira, 5, o Vovô revelou que mais de 25 mil alvinegros estão confirmados para o duelo diante do Fortaleza, marcado para o próximo sábado, 8, às 16 horas, na Arena Castelão.

O Alvinegro de Porangabuçu é o mandante da segunda partida da decisão do campeonato. Dessa forma, os sócios-torcedores do Vovô podem reservar vaga na final através do check-in, feito no site “sociovozao.com”, portal oficial do programa de associados do clube.

Além disso, a comercialização dos ingressos segue sendo feita nas lojas oficiais do escrete preto-e-branco e pela internet, no site “vozaotickets.com”. O preço dos bilhetes varia entre R$ 25,00 e R$ 200,00.

Valores dos ingressos

Superior Norte: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Inferior Norte: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Superior Central: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Inferior Central: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Especial: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia)

Premium: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100 (meia)

Pontos de venda

Venda on-line: vozaotickets.com;

Lojas físicas: Shoppings (Maracanaú, Messejana, Parangaba, Papicu, Kennedy, Iguatemi) e Loja da Sede.

