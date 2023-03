Ceará joga bem, vence Fortaleza por 2 a 0 e se mantém 100% em Clássicos-Rei em 2023

Em um roteiro parecido com o do primeiro Clássico-Rei de 2023, Vovô volta a dominar o Leão durante os primeiros minutos de jogo e garante vitória com gols de Guilherme Castilho e Erick

O segundo Clássico-Rei de 2023 teve, mais uma vez, o Ceará como o vencedor do confronto. O Vovô bateu o Leão pelo placar de 2 a 0, na noite deste domingo, 5, na Arena Castelão, em confronto válido pela Copa do Nordeste. Os gols foram anotados por Guilherme Castilho e Erick, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, tanto o Alvinegro de Porangabuçu, quanto o Tricolor do Pici seguem na liderança de seus grupos na Copa do Nordeste. O Vovô lidera o grupo B, com 13 pontos ganhos, já o Leão segue na ponta do grupo A, com 15 pontos.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira, 8, às 21h30, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, em jogo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Já o Fortaleza, enfrenta o Cerro Porteño, pela terceira fase da Copa Libertadores, na próxima quinta-feira, 9, às 19h, na Arena Castelão.

O jogo

O segundo Clássico-Rei de 2023 teve um roteiro bem parecido com o primeiro. Com um Ceará elétrico e um Fortaleza letárgico em campo, o Vovô, mais uma vez, abriu vantagem logo nos primeiros minutos de jogo, com Guilherme Castilho e Erick, assim como havia feito no último duelo entre ambos.

Logo aos cinco minutos, Erick mostrou que estava em uma noite inspirada. O ponta alvinegro driblou Titi, mas foi derrubado de forma faltosa pelo defensor tricolor, que acabou amarelado no lance.

Aos 10 minutos, a superioridade alvinegra foi transformada em gol. Após grande jogada de Erick pelo lado direito, o jogador cruzou na área e encontrou Janderson, que parou em João Ricardo, mas, no rebote, Castilho mandou para o fundo das redes.

O domínio alvinegro foi interrompido só por um breve momento. Após boa recuperação de Ceballos no meio, o zagueiro tocou para Zé Welison, que acertou um belo lançamento para Pikachu, entretanto, o jogador chutou sem forças para defesa de Richard.

Antes mesmo da metade do primeiro tempo, aos 17 minutos, Vitor Gabriel teve grande chance de ampliar o marcador. O atacante recebeu um belo lançamento de Erick, ganhou da zaga tricolor e bateu forte, mas parou em uma defesa milagrosa de João Ricardo, que mandou a bola para escanteio.

Mesmo com a vantagem no placar, o Ceará mantinha a sua intensidade. Aos 21 minutos, mais uma vez, Erick bagunçou a defesa do Leão. O ponta direita driblou Lucas Sasha, que acabou derrubando o jogador alvinegro dentro da área, gerando um pênalti para o Vovô. Com tranquilidade, Erick deslocou João Ricardo e ampliou o marcador.

Com o 2 a 0 no placar, o cenário do jogo se manteve. O Ceará administrava as ações de jogo e o Fortaleza não conseguia encontrar espaços na defesa de seu adversário. Somente aos 30 minutos, Richard precisou fazer a sua primeira grande defesa da noite, após boa cabeçada de Lucero.

Os minutos finais da etapa inicial foram de um jogo mais pegado e sem muita inspiração de ambas as equipes. O Leão ainda perdeu o lateral direito Dudu, que sentiu a perna esquerda e deu lugar a Tinga.

Na volta do intervalo, Vojvoda levou a campo Benevenuto, que entrou no lugar do amarelado Titi, além de Guilherme, que substituiu Romero. Pelo lado alvinegro, Gabriel Lacerda entrou no lugar de David Ricardo.

Na etapa complementar, o Fortaleza passou a ter um maior controle da posse de bola, mas não conseguia levar perigo ao gol do goleiro Richard, o que tornou o jogo morno. Aos 18 minutos, a necessidade de diminuir o prejuízo fez o treinador tricolor sacar Sasha e colocar Thiago Galhardo. Dois minutos depois, o Leão teve grande chance de diminuir o marcador, após bola alçada na área, Lucero bateu no gol, mas viu Richard salvar o Vovô.

Aos 24 minutos, foi a vez de Galhardo testar o goleiro alvinegro. O camisa 91 chutou de muito longe, no canto direito de Richard, que evitou o pior para o Ceará. No minuto seguinte, outra grande chance do Leão. Após bela jogada de Calebe, o meia achou Lucero livre na área, mas o atacante acabou cabeceando no travessão.

O ímpeto tricolor não foi suficiente para diminuir a vantagem alvinegra durante o segundo tempo. O Ceará administrou o resultado e garantiu mais uma vitória sobre o Fortaleza em 2023.

