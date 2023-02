Sampaio Corrêa anuncia lateral-direito Buiú, ex-Ceará

A melhor temporada do atleta com a camisa do alvinegro cearense foi em 2021, com 19 jogos, um gol e uma assistência

O Sampaio Corrêa anunciou nesta sexta-feira, 24, a contratação do lateral-direito Marcos Ytalo, o Buiú, que estava no Ceará, para a temporada 2023. O anúncio foi feito nas redes sociais do time maranhense. O presidente do clube, Sérgio Frota, já havia confirmado, na última quarta-feira, 22, o acerto com o jogador de 26 anos.

No ano passado, o atleta não ganhou muitas oportunidades e entrou em campo apenas em três jogos. Já neste início de temporada fez duas partidas com a camisa do Vovô. No time profissional do Alvinegro do Porangabuçu foram um gol marcado e uma assistência cedida em 24 duelos disputados.





Trajetória de Buiú



Formado nas categorias de base do Ceará, Buiú acumula passagens por outros times brasileiros, como Joinville-SC, Bragantino-SP, Ferroviária-SP e Santo André-SP. Em 2020, ele retornou para o Alvinegro de Porangabuçu e integrou o elenco campeão do Brasileirão de Aspirantes. Na temporada 2021, ele foi integrado para o time principal.





