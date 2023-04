Ceará prepara mudanças em setores da diretoria executiva

Troca de dirigentes em pastas específicas estão sendo estudadas e devem ser anunciadas em breve. O presidente do clube, inclusive, deve abordar o assunto em coletiva na sexta-feira, 7

A diretoria executiva do Ceará deve passar por mudanças nas próximas semanas. Haverá troca de comando em pastas específicas e algumas serão até mesmo desmembradas. A informação é do repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN.

O setor de comunicação, que abriga os departamentos de marketing, assessoria de imprensa e comercial, deve ser repartido entre as três áreas, cada uma com um responsável direto. O diretor Lavor Neto, que comandava a pasta geral, no entanto, não deve ficar em nenhuma das três novas. Os novos dirigentes ainda serão apontados.

No setor jurídico, Anacleto Figueiredo vai deixar o comando e Frederico Bandeira vai assumir como diretor. O primeiro, no entanto, aguarda ser remanejado para outra função. Outra pasta que terá troca de comando é a financeira. Com João Paulo Silva agora sendo presidente, um novo diretor será indicado. O convite já foi feito, mas o nome não foi revelado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dirigentes que atualmente ocupam cargos na diretoria executiva ainda podem ser transferidos. Na sexta-feira, 7, o novo presidente do Vovô dará uma coletiva e possivelmente abordará o assunto.



Sem mudança

Na diretoria de futebol, no entanto, nenhuma mudança deve acontecer. Além do trabalho a contento que Albeci Júnior vem realizando, ao lado de PC Gusmão e Juliano Camargo, o atual presidente do clube, João Paulo Silva, já havia afirmado em campanha que não pretendia mexer neste setor.