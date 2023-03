Ceará divulga boletim médico e atualiza situação de Hygor e Warley; saiba detalhes

Lesionados, o atacante e o lateral-direito serão desfalques do Vovô contra o Ituano, pela Copa do Brasil. Além da dupla, Luiz Otávio e Chay também estão fora da partida

Momentos antes da decisiva partida contra o Ituano, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Ceará divulgou a atualização do departamento médico. O atacante Hygor Cléber e o lateral-direito Warley figuram como as novidades entre os lesionados.

Os dois jogadores não chegaram nem a viajar com a delegação alvinegra para São Paulo. De acordo com o boletim do Vovô, Hygor tem um estiramento na parte posterior da coxa esquerda, enquanto Warley trata uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo.

Além dos citados, o treinador Gustavo Morínigo não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Chay, que também permaneceram em Fortaleza. O Alvinegro, entretanto, não atualizou a situação dos dois jogadores no boletim médico.

Ceará e Ituano se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, em São Paulo. O confronto único e eliminatório entre os clubes vale uma premiação milionária, já que o vencedor reembolsará R$ 2,1 milhões.