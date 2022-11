Rebaixamento: Ceará acumula fracassos em 2022; relembre

Temporada do Vovô ficou marcada por eliminações vexatórias para o Iguatu, no Campeonato Cearense, e para o CRB, na Copa do Nordeste. A queda para a Série B do Brasileirão decretou o ano decepcionante do Vovô

O rebaixamento do Ceará para a Série B selou o ano marcado por decepções. Com o maior orçamento da história do futebol cearense, cerca de R$ 161 milhões, o Alvinegro de Porangabuçu não teve competência para buscar bons resultados nas competições que disputou em 2022. Além de não conquistar títulos, o Vovô colecionou fracassos na temporada.

Eliminação para o Iguatu no Campeonato Cearense

A primeira decepção aconteceu no Campeonato Cearense, torneio em que sempre entra como favorito ao lado do rival Fortaleza. Após vencer o jogo de ida das quartas de final, o Ceará foi eliminado nos pênaltis pelo Iguatu.

Com a vantagem de 2 a 1 no placar, o Vovô entrou em campo precisando apenas segurar o resultado. No entanto, o time se mostrou apático e foi o Azulão quem imprimiu superioridade na partida, abrindo o marcador. Com a vitória por 1 a 0 do Iguatu, a disputa por uma vaga na semifinal da competição foi decidida nas penalidades. Na ocasião, embora João Ricardo tenha defendido uma cobrança, Vina, Marlon e Gabriel Lacerda desperdiçaram e o Vovô foi derrotado por 4 a 3.

O Ceará deu adeus à competição estadual com apenas dois jogos disputados e a pior participação do Alvinegro nos últimos 66 anos da competição. Até então, o Vovô só não havia ficado entre os quatro primeiros colocados no Estadual de 1956, quando encerrou sua participação em 6º lugar.

Eliminação para o CRB na Copa do Nordeste

Após a queda precoce no Estadual, o Ceará voltou às atenções para a Copa do Nordeste, certame em que era um dos candidatos para levantar a taça. Contudo, não conseguiu êxito no mata-mata e somou o segundo fracasso na temporada. Depois de fazer a melhor campanha geral na fase de grupos, o time cearense foi eliminado nos pênaltis pelo CRB.

Invicto na competição, a equipe, na época comandada por Tiago Nunes, chegou para enfrentar os alagoanos com total favoritismo. No entanto, na partida, apesar do Alvinegro dominar as ações ofensivas, desperdiçou inúmeras oportunidades. Depois de um empate sem gols, foi derrotado nas penalidades por 4 a 3.

Na ocasião, o goleiro João Ricardo defendeu a primeira cobrança adversária, entretanto, Lindoso, Dentinho e Nino Paraíba desperdiçaram para o Vovô. Depois de amargar duas eliminações, Tiago Nunes deixou o comando técnico do time.

Eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana

Após as eliminações vexatórias, o time conseguiu apresentar boas atuações e resultados satisfatórios sob o comando de Dorival Júnior. Porém, com a saída do treinador, uma série de erros, que passaram pelas escolhas da diretoria na sucessiva troca de técnicos, culminaram em novas quedas. Na Copa do Brasil, o Ceará foi derrotado pelo Fortaleza, nas oitavas de final; e na Sul-Americana, caiu para o São Paulo, nas quartas.

Rebaixamento decreta o ano de fracassos

Para fechar o ano desastroso, o Alvinegro do Porangabuçu chegou ao maior fracasso de 2022: o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O descenso aconteceu após a derrota diante do Avaí por 2 a 0 nesta quarta-feira, 9. A queda para a segunda divisão é o desfecho de uma das piores campanhas do Vovô no Brasileirão de pontos corridos. A equipe teve no returno, ainda sem contar o jogo contra o Juventude, um aproveitamento de apenas 18,5%.

