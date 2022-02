Iguatu domina, elimina apático Ceará e faz história ao chegar na semifinal do Cearense

No tempo regulamentar e nos pênaltis, equipe comandada por Washington Luiz leva a melhor e enfrenta o Caucaia nos jogos de semifinal do certame estadual

O Iguatu fez história na tarde deste sábado, 26, e está classificado para a semifinal do Campeonato Cearense 2022. Após dominar um apático Ceará e vencer o Alvinegro no tempo regulamentar por 1 a 0, com gol marcado por Otacílio Marcos, o Azulão levou a melhor na decisão por pênaltis após Bruno Menezes, Davi, Marcondi e Romário Becker acertarem suas cobranças. Com o resultado, a equipe comandada por Washington Luiz enfrenta o Caucaia nos jogos de semifinal do certame estadual.

O jogo — Após ser derrotado por 2 a 1 no jogo de ida no Castelão, o Iguatu sabia que precisava construir um resultado para alcançar a classificação e a equipe foi em busca da virada no placar geral desde os minutos iniciais, tendo o domínio da partida e indo para cima. O Ceará só teve a primeira chance de chegar ao gol adversário aos quatro minutos, com Vina, mas a oportunidade acabou por ser desperdiçada.

Era com o meia que o Vovô tinha as principais oportunidades de ir ao ataque, mas com pouca criatividade nessa zona do campo, as chances de ataque não se convertiam em ocasião perigosas de gol. Do outro lado do campo, com a maior posse de bola, a equipe comandada por Washington Luiz assustava o tanto quanto poderia.

A maior chance do primeiro tempo foi, inclusive, da equipe mandante, que aos 30 minutos colocou uma bola na trave com Bruno Ocara. No lance, a bola ainda sobrou para Romário, que cabeceou na parte aberta da meta de João Ricardo, mas o atleta acabou vendo o zagueiro Messias salvar a meta alvinegra e as equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

Na segunda etapa, sem mudanças iniciais, Iguatu e Ceará seguiram com o mesmo ritmo de jogo. Em busca de mudança de cenários, cada treinador executou uma mudança. Tiago Nunes colocou Cléber no ataque na vaga de Zé Roberto e Washington Luiz sacou Romário para dar oportunidade ao Otacílio Marcos.

As substituições não alteraram tanto o andamento do duelo, que seguiu com Iguatu tendo mais posse de bola ofensiva. A equipe teve uma grande oportunidade de marcar aos 20 minutos, com Bruno Menezes de falta, mas a bola tirou tinta da trave e foi para fora. Após os 30 minutos, o treinador do Iguatu tirou Patuta e colocou Romário Becker em campo, lançando o time ainda mais ao ataque. No Vovô, o Tiago Nunes tirou Nino Paraíba, que estava no meio de campo, e colocou Jacaré na partida.

As mudanças foram mais benéficas para o Iguatu, que balançou as redes com Otacílio Marcos aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola bateu em Victor Luís, mas sobrou para o camisa 9, que não perdoou e abriu o placar, conseguindo levar a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Victor Luís, Kelvyn e Mendoza marcaram para o Alvinegro, enquanto Léo defendeu as batidas de Vina e Gabriel Lacerda. Do lado do Iguatu, embora João Ricardo tenha defendido a cobrança de Otacílio, Bruno Menezes, Davi, Marcondi e Romário Becker marcaram para Azulão, fazendo história e classificando o time para a semifinal da competição.



