Veja números da campanha da queda do Ceará para a Série B

O Ceará foi rebaixado para o Campeonato Brasileiro Série B do próximo ano, o descenso ocorreu após a derrota diante do Avaí por 2 a 0 nesta quarta-feira, 9, em Santa Catarina. A queda é o desfecho final de uma das piores campanhas do Vovô no Brasileirão de pontos corridos. A equipe teve no returno (ainda falta a jogo contra o Juventude) um aproveitamento pior (18,5%) que o rival Fortaleza (26,3%) nas primeiras 19 rodadas, quando ficou na 20ª posição.

Mesmo faltando um jogo para encerrar a segunda metade da competição, o Ceará não alcança mais os 15 pontos somados pelo rival no primeiro turno. Foram apenas dez pontos conquistados até aqui e uma vitória em 18 rodadas, contra o Santos por 2 a 1, no dia 10 de dezembro, na Arena Castelão. Mesmo que vença o Juventude só alcança 13 pontos no returno.

O Alvinegro tem seu rebaixamento definido com uma rodada de antecedência depois de ter somado apenas 34 pontos em 37 rodadas da Série A, sendo apenas o 18ª colocado. Com um jogo por fazer, o Ceará, em caso de vitória na última rodada, não alcança mais o Cuiabá, o primeiro time fora do Z4 e que tem 38 pontos. Em todo o campeonato foram apenas seis vitórias, 16 empates (equipe que mais empatou) e 15 derrotas. Além de 30 gols marcados (17º pior) e 38 sofridos (8ª melhor defesa).

Números do Ceará no Brasileirão 2022

Como mandante:

Aproveitamento de 31,5% (19º lugar)

18 jogos: 3 vitórias, 8 empates e 7 derrotas

17 pontos somados

16 gols marcados

21 sofridos

Como visitante:

Aproveitamento de 29,8% (14º lugar)

19 jogos: 3 vitórias, 8 empates e 8 derrotas

17 pontos somados

14 gols marcados

17 gols sofridos

Primeiro Turno:

Aproveitamento de 42% (12º lugar)

19 jogos: 5 vitórias, 9 empates e 5 derrotas

24 pontos somados

20 gols marcados

19 gols sofridos

Segundo Turno:

Aproveitamento de 18,5% (19º lugar)

18 jogos: 1 vitória, 7 empates e 10 derrotas

10 pontos somados

10 gols marcados

21 gols sofridos

Fonte: Sr.Goool