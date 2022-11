Ceará: Após rebaixamento Juca Antonello fala em "análise profunda" dentro do clube

O técnico Juca Antonello concedeu entrevista coletiva após a derrota diante do Avaí nesta quarta-feira, 9. Rebaixado para a segunda divisão, ele destacou que o Ceará precisa avaliar os erros desta temporada, bem como ressaltou que o clube deu todas as condições para que os atletas tivessem 100% focados em tirar o time dessa situação.

“A gente sente pelo clube, sente pelo torcedor. É um momento bastante difícil para todos e agora precisamos fazer uma análise profunda para ver onde se errou dentro do clube. Saber o que aconteceu para que já no próximo ano consiga voltar. É preciso fazer uma análise criteriosa desse ano bastante difícil”, disse.

Juca ainda relembrou dos percalços que o Alvinegro passou durante o ano de 2022 e disse acreditar na volta por cima da Instituição. De acordo com o técnico, para que os atletas não sentissem o momento, houve uma preparação que extrapolou os cuidados do campo.

“Agora nessa última semana tivemos palestras, acompanhamento psicológico para que os jogadores administrassem esse momento difícil. Não é fácil estar numa zona de rebaixamento e realmente foi feito tudo para eles estarem bem para o jogo”, explicou.

Em cinco partidas no comando do Ceará, Juca Antonello ainda não venceu nenhuma. Com o jogo desta quarta-feira, 9, somou sua terceira derrota e tem ainda dois empates.



