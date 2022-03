Ceará deixa a Copa do Nordeste com melhor defesa e sem ter perdido

Alvinegro foi eliminado do certame regional nos pênaltis, após empate por 0 a 0 com CRB no tempo normal; Vovô sofreu apenas dois gols em nove jogos disputados

Eliminado pelo CRB nos pênaltis, o Ceará deixa a Copa do Nordeste sem ter perdido nenhum jogo na competição. Em nove partidas, o Alvinegro venceu cinco e empatou quatro, tendo a melhor campanha do certame, ao lado do rival Fortaleza, que está na semifinal.

Além disso, o Vovô também sai como dono da melhor defesa do torneio regional, tendo sofrido apenas dois gols, quatro a menos que CSA, CRB e Sport, que vem em segundo na estatística, com seis tentos sofridos.

No duelo desta quinta-feira, contra o CRB, o Alvinegro foi dominante durante toda a partida, tendo finalizado 29 vezes, mas não conseguiu abrir o placar e o jogo foi para as penalidades, onde o time alagoano se saiu melhor ao vencer por 4 a 3.

Agora o foco do Alvinegro fica nos torneios nacionais - Copa do Brasil e Brasileirão - e na Copa Sul-Americana, que terá sorteio dos grupos nesta sexta-feira, 25, e jogos iniciando no dia 5 de abril.

