Ceará finaliza a fase de grupos do Nordestão de forma invicta pelo quarto ano consecutivo

Nesta temporada, o Alvinegro de Porangabuçu foi a equipe com o melhor desempenho da fase de grupos do certame regional, com 75% de aproveitamento

Pelo quarto ano consecutivo, o Ceará finalizou a fase de grupos da Copa do Nordeste de forma invicta. A última derrota do Alvinegro de Porangabuçu nesta etapa do certame regional aconteceu em 2018 diante do Sampaio Corrêa, no revés por 1 a 0 no estádio Castelão, em São Luís (MA).

Na edição do Nordestão deste ano, além da invencibilidade, o Vovô também foi a equipe com o melhor desempenho geral, totalizando cinco vitórias e três empates em oito confrontos - ou seja, 75% de aproveitamento.

Sobre o assunto Ceará derrota o Campinense por 1 a 0 e garante a melhor campanha geral do Nordestão

Copa do Nordeste: Ceará x CRB e Fortaleza x Atlético-BA nas quartas de final

Ceará: Nino Paraíba comemora liderança no grupo da Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Líder do Grupo B, o escrete preto-e-branco enfrentará o CRB-AL nas quartas de final da Copa do Nordeste, em jogo único e eliminatório, mas com a vantagem de atuar na Arena Castelão com o apoio da torcida alvinegra.