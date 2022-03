Nos pênaltis, Ceará é eliminado pelo CRB na Copa do Nordeste

Ceará e CRB se enfrentaram nessa quinta-feira, 24, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e ficaram no 0 a 0 no tempo normal, mas o time alagoano anotou 4 a 3 nos pênaltis e saiu com a classificação.

Apesar do zero no placar foi um jogo de muita intensidade. O Alvinegro dominou as ações ofensivas e desperdiçou inúmeras oportunidades. O CRB também chegou a ter suas oportunidades no primeiro tempo, e levou perigo, apesar de as chances serem mais esporádicas.

Com a classificação, o CRB enfrenta o Sport-PE na semifinal, novamente em jogo único. A partida acontece no próximo domingo, 27, às 18h30min. Já o Ceará, volta as suas atenções para as competições nacionais e a Copa Sul-Americana, que terá sorteio nesta sexta-feira, 25.

O jogo

Para a partida, o técnico Tiago Nunes contou com o retorno do zagueiro Luiz Otávio, que não jogou a última partida diante do Campinense. O goleiro Richard e o atacante Iury Castilho também retornaram e estavam à disposição do treinador no banco de reservas, assim como Dentinho, que foi relacionado pela primeira vez.

Logo no primeiro minuto, em cobrança de falta, Vina cobrou no segundo pau, Luiz Otávio se antecipou para cabecear e a bola passou raspando a meta do time alagoano.

A resposta do RB veio aos nove minutos, quando Anselmo acertou um chute no cantinho, a bola ainda quicou na frente de João Ricardo, mas o goleiro conseguiu fazer bela defesa e mandar para escanteio.

O Ceará voltou a ter uma grande chance aos 18 minutos, quando Nino Paraíba cruzou, Fernando Sobral dominou, mas a bola escapou um pouco, perdeu o ângulo da finalização e acabou mandando para fora.

Aos 23, Cléber puxou contra ataque e foi derrubado a poucos passos da área, e na cobrança de falta Victor Luís cobrou no cantinho, mas o goleiro Diogo Silva estava atento e fez uma grande defesa, e no rebote, a zaga cortou para escanteio.

O clube alagoano voltou a chegar aos 28 minutos, em uma saída em velocidade, Marcinho recebeu grande lançamento, tabelou com Anselmo Ramon e finalizou no canto. João Ricardo deu rebote, mas a zaga chegou abafando para cortar o perigo.

No minuto seguinte, Mendoza puxou contra ataque e tocou para Cléber, que ficou de frente com Diogo Silva e deu um toquinho por cima do goleiro, mas a zaga cortou antes que a bola cruzasse a linha.

No segundo tempo o Ceará continuou agressivo, mas ainda desperdiçando oportunidades. Aos quatro minutos, Vina evitou a saída de bola e deu um lindo cruzamento para Cléber, que estava livre na área, mas cabeceou no meio do gol e Diogo Silva fez a defesa.

Aos sete, Lima foi derrubado perto da grande área e gerou uma falta perigosa para o Alvinegro. Vina cobrou e o arqueiro do time alagoano fez mais uma boa defesa para manter o zero no placar.

O CRB conseguiu controlar as ações por alguns minutos e o Vovô só chegou novamente aos 18 minutos, quando Rodrigo Lindoso cruzou e Vina chegou cabeceando forte, mas a bola foi em cima de Diogo Silva, que novamente fez a defesa.

Tiago Nunes colocou Erick no lugar de Lima, mas sem mudar muito o panorama do jogo. Entre os 20 e 25 minutos o Ceará conseguiu duas finalizações com Erick e Vina, e em ambas a bola ficou fácil para o arqueiro da equipe de Alagoas.

Aos 28, Zé Roberto entrou no lugar de Cléber, e no minuto seguinte, Vina sentiu a coxa e precisou ser substituído, dando lugar para o estreante Dentinho. Fernando Sobral também saiu para a entrada de Léo Rafael.

Victor Luís sentiu tontura aos 39 minutos e o Vovô não poderia mais fazer alterações por já ter parado o jogo três vezes. Com, isso a equipe ficou com um jogador a menos até o fim da partida.

Aos 46, os jogadores alvinegros reclamaram de um toque no braço do defensor do CRB, mas após mais de um minuto de jogo parado, o árbitro mandou seguir.

No final, o Ceará foi com tudo para cima em busca do gol, e aos 48 minutos, em cobrança de escanteio, Messias subiu mais que todo mundo e a bola passou perto do gol. Sem tempo para mais nada, o confronto acabou indo para os pênaltis.

Pênaltis

Maicon iniciou a sequência de cobranças para o CRB e bateu rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro João Ricardo foi no cantinho buscar, para delírio da torcida alvinegra. Na sequência, Mendoza bateu forte no canto direito e abriu o marcador para o Alvinegro de Porangabuçu.

Na segunda cobrança do CRB, Anselmo Ramon pegou muito em baixo da bola e isolou. Rodrigo Lindoso teve a chance de ampliar, mas bateu no canto esquerdo e Diogo Silva defendeu, mantendo o 1 a 0 para o Vovô.

Yago foi o terceiro do CRB e bateu bem, com goleiro do lado e bola do outro, anotando o primeiro do time alagoano. Mas Erick foi lá e deixou o Ceará novamente na frente. A bola ainda bateu caprichosamente na trave antes de entrar.

O quarto a bater pelo CRB foi o zagueiro Gum, que chutou no meio do gol e empatou o duelo. Dentinho teve a chance de desempatar, mas Diogo Silva novamente defendeu e deixou tudo igual.

Diogo Silva, que havia sido herói do CRB no jogo, fez a última cobrança e bateu com categoria e colocou o CRB na frente. Zé Roberto foi para a cobrança decisiva e também fez, levando as cobranças para as alternadas.

O primeiro a bater nas alternadas foi Raul Prata, que chutou no canto esquerdo e fez o quarto gol do time alagoano. Nino Paraíba pegou a bola para o Ceará e Diogo Silva defendeu novamente, classificando o CRB para a semifinal.

